- Analizele au fost facute pe doi porci domestici gasiți in padure, probabil aruncați acolo de țarani, scrie Libertatea.ro. In linie dreapta, intre Slobozia Mandra și comuna Salcia sunt 19 kilometri. In Salcia este ferma de porci a lui Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților.…

- Primul caz de pesta porcina africana din judetul Teleorman a fost confirmat în satul Slobozia Mândra. Pesta a fost confirmata la cadavrul unui porc aruncat în apropierea padurii din sat.

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului pestei porcine africane la un porc, dintr o gospodarie din comuna Lucieni, satul Lucieni, judetul Dambovita,Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din judetul Dambovita s a intrunit in aceasta dimineata, pentru…

- ”In acest moment nu avem pesta porcina in Teleorman” Autoritațile teleormanene au intensificat masurile suplimentare pentru impiedicarea raspandirii virsului de pesta porcina africana in județul Teleorman, ca urmare a faptului ca in județul Giurgiu a fost confirmat al 12-lea focar de pesta porcina africana.…

- In județul Iași sunt inregistrați 61.000 de porci in gospodarii, iar in cele 12 ferme, inca 16.000 de porci. Ultimul focar a fost gasit la Galați. In Republica Moldova, virusul este destul de raspandit. Autoritațile au interzis trecerea frontierei cu alimente, in special cele din carne de porc. Șeful…

- Buzaul este amenintat de virsul pestei porcine din toate partile. Duoa focarele deja cunoscute, in Braila si Ialomita, un focar a fost depistat si in judetul Ilfov. In aceste conditii, autoritatile sanitar-veterinare din judetul Buzau au decis sa intensifice masurile de contracarare a raspandirii virsului…

- Pesta porcina africana se raspandește in ritm alarmant. In Constanța au fost confirmate 8 noi focare de boala și urmeaza ca animalele din zona sa fie sacrificate. Detalii despre masurile luate de autoritați ne ofera, de la Constanța, corespondentul TVR Ana Maria Stancu.

- Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, e acuzat ca ar fi știut dinainte ca informația sa fie publica despre epidemia de pesta porcina africana și a scapat de 10.000 de porci. Acuzația ii aparține lui Catalin Tolontan care a descoperit ca din 13.500 de porci, in iulie 2017, ferma din Teleorman a lui…