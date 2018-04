Ferma Apicolă Marineac, o lecție de perseverență și prosperitate In anul 2015, Iustin Marineac și-a inceput afacerea cu 60 de familii de albine, iar in prezent stupina din comuna Durnești, județul Botoșani, dispune de 350 de familii. La 29 de ani apicultorul nostru spera ca anul acesta sa ajunga la 700 prin inmulțirile efectuate in ferma proprie, dar și din cumpararea de familii…, numarul ținta fiind de 2.000 de familii. Cel mai de succes produs de pana acum al acestuia a fost borcanul cu miere in trei culori. Apicultor la varsta de 12 ani Inca de la varsta de 12 ani Iustin Marineac a lucrat in ferma tatalui sau, vara de vara, vacanța de vacanța, ca mai apoi… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

