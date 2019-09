Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a obtinut victoria pe terenul celor de la FC Sevilla, duminica, scor 1-0, in etapa a cincea din prima liga spaniola, potrivit Mediafax.Desi venea dupa esecul drastic din grupele Ligii Campionilor, de miercuri, scor 0-3, pe terenul lui PSG, Real Madrid a reusit sa-si mentina invincibilitatea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Andaluzia, provinciile Sevilla si Cordoba, ca...

- Echipa FC Sevilla a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Granada CF, intr-o partida din cadrul etapei a 2-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputata vineri. Andaluzii au marcat golul victoriei in repriza secund, prin Joan Jordan (52). In celalalt…

- Șoc printre suporterii echipei de fotbal Lazio, la care este legitimat, din 2008, și romanul Ștefan Radu. Fabrizio Piscitelli, cunoscut dupa porecla „Diabolik”, unul dintre liderii galeriei in perioada de aur a clubului, in jurul anilor 2000, a fost impușcat mortal ieri seara pe o strada din Roma, a…

- Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, s-a mai ales cu un accidentat in urma amicalului cu Atletico Madrid, pierdut cu un neverosimil 3-7. Dupa Marco Asensio, Brahim Diaz si Ferland Mendy, s-a lovit si Luka Jovic, schimbat dupa o leziune la genunchi suferita in urma ciocnirii cu Oblak. ...

- lubul spaniol de fotbal Real Madrid l-a imprumutat pe fundasul Sergio Reguilon la FC Sevilla pentru un an, informeaza cotidianul L'Equipe. Aflat la concurenta cu Ferland Mendy si Marcelo la Real Madrid, Sergio...

- Azi s-a stabilit țintarul campionatului din Spania. La Liga debuteaza in weekendul 17-18 august. Barcelona, campioana en-titre, va debuta in deplasare, cu Athletic Bilbao. Real Madrid va juca și ea in deplasare, cu Celta Vigo, in timp ce Atletico Madrid va evolua acasa, cu Getafe. Sevilla, echipa care…

- Sergio Reguilon (22 de ani), fundașul stanga al Realului, e aproape de o mutare la Sevilla. Zinedine Zidane a avut o vara plina la Madrid. Ultimul transfer reușit, cel al fundașului stanga francez Ferland Mendy, inseamna inevitabil plecarea unuia dintre concurenții pe post. Cel mai aproape de transfer…