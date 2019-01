Stiri pe aceeasi tema

- Vertexul este un punct imaginar, aflat la intersectia dintre ecliptica si prima verticala la vest fata de locul nasterii unei persoane, in momentul nasterii. Pozitionarea Vertexului in astrograma natala se calculeaza asemanator cu cea a ascendentului. Datorita acestui fapt, dar si pentru ca Vertexul…

- Horoscop dragoste 21 ianuarie 2019. Un inceput de saptamana perfect, in care iubirea are manifestari romantice Asa ca nu e surprinzatoare iesirea in oras, nici generozitatea cu care imparti daruri.

- Vedeta de televiziune Amalia Enache a trecut prin momente foarte grele cand era insarcinata. Aceasta a stat numai prin spitale cu tatal sau, grav bolnav. Prezentatoarea de la Pro TV Amalia Enache este mama unei fetițe care se numește Alma. Micuța a venit pe lume in august 2016. In perioada in care a…

- Viața fiecaruia este influențata, printre altele, și de prezența oamenilor dragi. Fie ca este vorba despre familie, prieteni sau colegi, toți au rolul lor stabilit, care va contribui la starea noastra de bine.

- Se spune ca luna decembrie este luna cadourilor, iar aceasta zodie va resimti din plin acest lucru. Mos Craciun ii aduce cel mai frumos dar posibil. O zodie va fi in culmea fericirii pentru ca va afla ca este insarcinata.

- Soarele datator de viata este, in sfarsit, din nou in semnul vostru promitandu-va o aniversare unica. Asa cum Soarele are nevoie de 12 luni ca sa revina in zodia voastra, la fel Jupiter, coordonatorul vostru, are nevoie de 12 ani ca sa revina acasa unde a si revenit de curand pana in decembrie 2019.…

- Andreea Balan, insarcinata din nou. Vedeta ne-a dezvaluit in exclusivitate ca, la inceputul lunii martie, va deveni mama doua oara, așa cum și-a dorit dintotdeauna. Poți sa vezi primele poze cu burtica și sa afli despre provocarile pe care maternitatea le-a adus in viața Andreei in Unica de noiembrie.…