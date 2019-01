Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cerectatori britanici au anunțat ca Sindromul de oboseala cronica (SOC) ar putea fi legat de un sistem imunitar prea activ. BBC transmite ca boala, care are ca efect oboseala intensa, afecteaza cateva milioane de persoane din intreaga lume. Cercetatorii sustin ca acest studiu este ca un…

- Jurnalistul Dragos Patraru, care realizeaza emisiunea Starea Natiei, vorbește in direct, la Interviurile Libertatea LIVE, despre cartea pe care tocmai a lansat-o – „Unde nu-i cap, vai de popoare”. CELE MAI IMPORTANTE DECLARAȚII FACUTE DE DRAGOȘ PATRARU „Ne-am facut locul asta pentru ca ne-am saturat…

- Olguța Vasilescu susține ca președintele Klaus Iohannis vrea sa forțeze o suspendare prin amanarea numirii noilor miniștri propuși de Viorica Dancila, insa PSD nu ii va face "aceasta placere".

- Postul Craciunului incepe pe 14 noiembrie. Vreme de 40 de zile, creștinii ortodocși trebuie sa respecte o serie de obiceiuri vechi."In acest post se obișnuiește ca toți credincioșii sa posteasca de carne, branza și oua, in timp ce lunea miercurea și vinerea se consuma mancare fara ulei și…

- "Eu nu l-am sunat pe domnul Tariceanu pana acum, pentru ca, sincer, nu am vrut sa-l deranjez, nici nu m-a sunat. Cand ma suna, ii raspund cu drag si oricand doreste sa facem o sedinta de coalitie, bineinteles ca o facem, mai ales ca ei au si congresul in aceste zile si o parte sunt plecati", a precizat…

- O dieta bogata in alimente procesate poate duce la aparitia depresiei. Cercetatorii australieni au comparat sanatatea mintala a locuitorilor din doua insule aflate in stramtoarea Torres, una in care accesul la alimente de tip fast food este facil si una, mai izolata, unde mancarea procesata nu era disponibila.

- "ALDE nu remaniaza pe nimeni. (...) Fiecare partid isi face propria evaluare a ministrilor care sunt reprezentantii partidului in Guvern", a spus Tariceanu. Potrivit liderului ALDE, activitatea desfasurata de ministrii partidului este una satisfacatoare, in urma evaluarilor facute "Niciodata…

- Sansa sa primesti ingrijiri adecvate in cazul unui accident vascular cerebral (AVC) este o loterie in Romania. Avem doar 13 centre in intreaga tara, in care bolnavii sunt tratati ca in strainatate. Prea putine pentru a-i salva pe toti.