Feribot, accident în larg. 87 de răniţi Cinci dintre ei au fost grav afectati. Incidentul s-a produs in timp ce nava se apropia de insula Sado, dupa un scurt traseu de la tarm, a precizat paza de coasta. Nava s-a izbit probabil de o balena, avand in vedere ca balenele cu cocoasa sunt ceva obisnuit in zona, a declarat un specialist in fauna marina, citat de radioul public NHK. ''A fost un soc puternic'', a afirmat un pasager pentru NHK, precizand ca ''o persoana era plina de sange''. Cu toate ca era avariat in spate, feribotul, care avea la bord 121 de pasageri si patru membri ai echipajului, a ajuns la destinatie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

