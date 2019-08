Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile anormal de mari accelereaza topirea stratului de gheata. Pe versantii altadata plini de nameti ai Groenlandei se scurg adevarate torente. Numai luna trecuta s-au topit peste 200 de miliarde de tone. Nivelul oceanelor a crescut, din aceasta cauza, cu 0,5 milimetri.

- Chiar daca la tine in bucatarie știi mereu ce pui pe masa, de multe ori conteaza in mare masura felul in care gatești anumite alimente. Pe langa gustul mancarii, e bine sa știi ca unele alimente pot produce anumite probleme de sanatate daca nu le-ai preparat cum trebuie sau daca nu le-ai depozitat in…

- Stefan Risipiteanu, barbatul care a dormit in casa groazei, sub acelasi acoperis cu Gheorghe Dinca, face dezvaluiri incredibile. Barbatul a acceptat sa vina in platoul "Acces Direct" și sa spuna tot ce știe despre criminalul din Caracal.

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a reacționat dur la anunțul liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care a spus ca intrarea Pro Romania la guvernare ar fi o soluție foarte buna.Viorica Dancila, detalii de ULTIM MOMENT despre rectificarea bugetara din acest an: 'Asteptam avizul CSAT pentru a…

- Alerta de contaminare cu salmonella la Lidl! Puteti returna produsul. Lidl Romania a emis un comunicat de presa prin care informeaza clientii care au cumparat un anumit produs din magazinele lor sa il aduca inapoi. Produsul respectiv este suspect de infectie cu salmonella, iar cei care il consuma se…

- Gazul sarin a fost gasit intr-o cladire a Facebook din California. Niciun angajat nu a fost expus. Specialiștii care investigheaza materialele periculoase verifica prezența gazului sarin intr-o instalație de mesagerie din cladirea in care se afla angajații Facebook, din Menlo Park, California. …

- Jurnalistul Radu Tudor trage un semnal de alarma dupa demisia directorului TAROM, Florin Susanu. Tudor spune ca in prezent compania simbol al economiei romanești este in prag de colaps."Directorul general TAROM, Florin Susanu, a demisionat. Citește și: Liviu Pleșoianu, POTOP de acuzații:…

- Un obiect neidentificat, cunoscut ca și „talpa de robot” sau „bucata de OZN”, descoperit in anul 1973 langa Aiud, județul Alba, a fost expus la Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca, cu ocazia Nopții Muzeelor, constituind o atracție pentru vizitatori, potrivit Mediafax.Obiectul neidentificat”,…