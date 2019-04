Stiri pe aceeasi tema

- Iata care sunt acestea: Rac Femeile din zodia Rac sunt atrase de barbatii mai tineri deoarece le place sa aiba grija de ei. Sunt genul de femeie gospodina, careia ii place sa gateasca pentru partenerul de viata si sa ii ofere foarte multa afectiune. Nativele din zodia Rac se comporta…

- Luna aprilie debuteaza cu evenimente interesante pentru multe semne zodiacale. Chiar si asa, sunt trei dintre acestea care se vor bucura de tot ce au pregatit astrele. Verifica daca semnul tau zodiacal sau ascendentul tau se regasesc in lista celor norocoase!

- Nimanui nu îi place sa i se dicteze viata si exista multe persoane care, desi stiu ca altii ar putea avea dreptate, încearca sa faca lucrurile în felul lor, chiar daca gresesc.

- Cinci native ale zodiacului nu au parte de succes pe plan sentimental, deoarece se îndragostesc doar de persoane nepotrivite. Faptul ca femeile nu cunosc foarte bine ce-și doresc de la partenerul de viața le face sa experimenteze constant relații toxice, destinate eșecului.

- Te-ai intrebat vreodata de ce cu unele persoane te cerți foarte des, iar cu altele te ințelegi de minune? Ei bine, daca nu știai, in zodiac exista trei nativi extrem de guralivi, care nu fac altceva decat sa provoace cele mai crunte certuri.

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu va angaja, in acest an, 25 de asistenti maternali profesionisti. Recrutarea persoanelor care doresc sa devina asistenti maternali profesionisti a fost deja demarata. In acest sens, D.G.A.S.P.C. Giurgiu a solicitat sprijinul autoritatilor…

- *** S.C. AVRIL S.R.L. angajeaza inginer constructor pentru ofertare, departament tehnic Informații la tel. 0744 533 251. *** Angajez vanzatoare pentru chiosc – florarie, langa cimitir. Relatii la telefon 0742 308280. *** Compania SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASA — SEA COMPLET S.A. angajeaza: REPREZENTANT…

- Remus Ionescu a venit la emisiunea „Xtra Night Show” și a prezentat horoscopul anului 2019 pentru zodia varsator. Ce adune noul an pentru acești nativi, la capitolul cariera, sanatate și dragoste?