- Prima sesiune de admitere la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau s-a incheiat cu succes. S-au inscris 2.041 de candidati romani si romani de pretutindeni pe 1.036 de locuri bugetate, atat la studiile universitare de licenta, cat și la cele de master. „Pentru ca sunt cereri foarte multe, universitatea…

- Dupa finalizarea primei sesiuni de admitere iulie 2019, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau s-au inscris 2041 de candidati romani si romani de pretutindeni pe 1036 de locuri bugetate (studii universitare de licenta si master).Conducerea Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau le multumeste…

- In cadrul proiectului ERASMUS+ Building Institutional Confidence in Work/Life Learning Experience (ERASMUS+ 2016-1-IE01-KA204-016921), derulat in parteneriat cu Equal Ireland (coordonator proiect), TUCEP Perugia, Aristotle University of Thessaloniki si WUSMed (World University Service of the Mediterranean),…

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a avut peste 50 de studenți participanți la Campionatele Naționale Universitare pe diferite ramuri sportive: Atletism in sala, Atletism in aer liber, Inot (locul I), Handbal masculin (locul II), Handbal feminin, Judo, Oina. Anul acesta a obținut 17 medalii…

- In prima parte a acestei saptamani, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau s-au lansat doua proiecte finantate din Fondul de Dezvoltare Institutionala pentru anul 2019. Evenimentul a reunit reprezentanti ai unor organizatii publice si private, mass-media, cadre didactice, consilieri, studenti…

- Pe durata semestrului II, anul școlar 2018-2019, la Facultatea de Științe de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau s-a organizat pentru studenți proiectul – curs facultativ „Programare Orientata pe Obiecte in PHP și Drupal CMS”. Acesta s-a realizat la inițiativa companiei Softescu beneficiind…

- In perioada 25-26 mai 2019, a avut loc CONCURSUL NAȚIONAL ISCRATCH, ediția a-II-a, inclus in Calendarul Concursurilor Școlare, fara finanțare (Anexa 5 la OMEN nr. 3016/09.01.2019, pozitia 52). Concursul este un eveniment marca ,,Ferdinand I” organizat in colaborare cu Universitatea ,,Vasile Alecsandri”…

- In organizarea Colegiului Național „Ferdinand I” Bacau, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Casa Corpului Didactic Bacau, Centrul Europe Direct Bacau, luni, 20 mai, a avut loc un seminar international 4 SCHOOLS- THE SAME LOVE 4 EDUCATION, in cadrul caruia…