- Este de ras daca nu ar fi de plans. La aceasta ora, din informațiile pe care le deținem, sunt mai mult controale in desfașurare la Brașov, in biserici și nu numai, pe motiv ca cineva, un cetațean de etnie maghiara, susține ca este moștenitor al patrimoniului spiritual al parintelui Arsenie Boca. „La…

- Scandalul continua in cazul Florentinei Gavrila. Un numar mare de romani care au strans fonduri de-a lungul anilor pentru oamenii bolnavi sunt nemultumiti si enervati de atitudinea tinerei din Constanta. Se pare ca nu Florentina Gavrila nu se afla la prima "abatere", iar in urma cu scurt timp ar fi…

- Operatorul de cablu Telekom Romania rupe tacerea in scandalul cu Pro Tv. Compania spune ca este suprinsa de anunțul televiziunii potrivit caruia ar urma sa iasa din grila Telekom și ca negociaza in interesul clienților, in condițiile in care Pro Tv ar fi cerut o suma mult prea mare pentru a permite…

- O companie din Japonia este acuzata ca a modificat imaginea jucatoarei Naomi Osaka intr-o reclama. Jucatoarea de tenis și conaționalul ei, Kei Nishikori, locul 9 in clasamentul ATP, se afla in centrul unei controverse in Japonia, potrivit gsp.ro. Cei doi jucatori apar intr-o reclama a Nissin, una dintre…

- Japoneza Naomi Osaka, locul 1 WTA in clasamentul virtual și 4 in clasamentul neactualizat, a ajuns in semifinale la Australian Open dupa ce a trecut de Elina Svitolina (7 WTA), scor 6-4, 6-1. Naomi Osaka, la fel ca și conaționalul ei, Kei Nishikori, locul 9 ATP, se afla in centru unei controverse in…

- Trei litere ”K” figureaza pe o noua jucarie surpriza in celebrele oua Kinder, suficient ca minti infierbantate sa sara de fund in sus. Pentru a sarbatori o jumatate de secol de existenta, Kinder a creat o jucarie aniversara dar care i-a infuriat pe consumatorii americani care au estimat ca marca germana…

- Rihanna și-a dat tatal în judecata și îl acuza ca se folosește de numele ei pentru a-și ajuta propria afacere, potrivit BBC.Rihanna afirma ca tatal ei, Ronald Fenty, și partenerul acestuia de afaceri au sugerat ca ea ar avea o legatura cu compania lor, Fenty Entertainment. Artista are…

- Sapte persoane au ajuns, luni, la Spitalului Judetean de Urgenta din Vâlcea, dupa ce mai multi petrecareti, care au participat la un botez, s-au luat la bataie si au folosit topoare. Conflictul ar fi început de darul primit la botez.