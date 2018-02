Stiri pe aceeasi tema

- O concurenta de la “Romanii au talent” l-a uimit pe Florin Calinescu. Intregul moment poate fi urmarit in ediția de vineri seara, 23 februarie. Curajul, ambiția și flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua ediție Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, jurații și concurenții fac spectacol…

- Cristian Balgradean a fost de acord sa ofere primele declaratii din postura de jucator al FCSB-ului, dupa ce a semnat un contract valabil pe doi ani si jumatate. Portarul de 29 de ani a vorbit despre primirea pe care se asteapta sa o aiba din partea suporterilor, dar si despre obiectivul din acest…

- Reduce nivelul de stres, trateaza problemele care apar in ritmul cardiac, normalizeaza glicemia iar beneficiile prezentei in organism a magneziului la nivel optim sunt mult mai multe. Este elemental mineral esential pentru sanatate.

- Condimentele și-au caștigat un loc de cinste in bucatarie, insa treptat au acaparat și domeniul cosmetic. Ghimbirul poate fi folosit cu succes pentru a te bucura timp indelungat de frumusețe și sanatate. Este unul dintre cele mai bune condimente care are grija de silueta ta, favorizand pierderea…

- Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, este acuzat ca a obținut ilegal asfaltarea drumului catre vila sa de lânga Ploiești, dezvaluia în 2017 Incisiv de Prahova și FLUX 24. DNA Ploiești era considerata unitatea de elita a DNA, dar situația a explodat dupa dezvaluirile despre procurorul Mircea…

- Oamenii de știința au descoperit o alta amenințare ingropata in stratul de permafrost din regiunea arctica. Iar in acest caz nu e așa ușor de evitat o catastrofa. Un studiu publicat luni in revista Geophysical Research Letters arata o cantitate mare de mercur natural in permafrostul arctic. Depozitele…

- Romanca Mihaela Buzarnescu (43 WTA) a avut parte de o surpriza minunata vineri seara, cand organizatorii turneului Premier 5 de la Doha i-au oferit un wild card pe tabloul principal. Mihaela Buzarnescu va juca in premiera pe tabloul principal al unui turneu de categorie Premier…

- Presedintele FRF a declarat, vineri seara, ca politistii i-au adus la cunostinta de un dosar deschis in urma unor plangeri depuse de doi fosti angajati, care sustin ca nu au fost reintegrati, Razvan Burleanu precizand ca acuzatiile sunt false, ba chiar acestia au plecat si in concediu. Razvan…

- Aceasta tehnica ciudata este practicata de o mulțime de oameni din toata lumea. Motivul este incredibil. Se pare ca aceasta tehnica speciala de unire a degetului inelar cu degetul mare te transpune intr-o stare de perfecta relaxare și pace. Știai ca poți sa ajungi la armonie și la pace totala folosindu-ți…

- Milioane de persoane au vazut filmarea cu un urs polar infometat, in pragul morții, facuta de Paul Nicklen și Cristina Mittermeier, de la ONG-ul Sea Legacy, publicata in National Geographic, la inceputul lunii decembrie. Clipul șocant a starnit o dezbatere aprinsa legata de impactul pe care incalzirea…

- Incalzirea globala este fenomenul de creștere continua a temperaturilor medii inregistrate ale atmosferei in imediata apropiere a solului, precum și a apei oceanelor, constatata in ultimele doua secole, dar mai ales in ultimele decenii. Fenomene de incalzire globala au existat dintotdeauna in istoria…

- Temperaturile la nivel global ar putea creste in urmatorii cinci ani cu 1,5 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustriala, avertizeaza o prognoza a Met Office, serviciul meteorologic public britanic.

- Atingerea oricareia dintre limitele de temperatura prevazute in Acordul de la Paris, asumate de toate statele lumii, va face necesar ca emisiile sa fie reduse la zero pana in a doua jumatate a secolului XXI.

- Astazi, pe cer vor avea loc trei fenomene cosmice: apariția unei luni albastre, o elipsa de luna și perigeu lunar. Cele trei fenomene concomitente au fost denumite ''superluna albastra sângerie'''. Evenimentul a mai avut ultima oara în anul 1866. Fenomenul de Luna Albastra se produce…

- Eclipsa de luna. Superluna Albastra Sangerie: Cand va avea loc si cum poate fi urmarit fenomenul astronomic rar. Cele trei fenomene concomitente au fost denumite ''superluna albastra sangerie'''. Fenomenul de Luna Albastra se produce atunci cand au loc doua luni pline in aceeasi luna…

- Fenomenul astronomic extrem de rar care va avea loc pe cer, pe 31 ianuarie 2018, este marcat de o serie de profeții apocaliptice. În ultima zi a primei luni a anului vom fi martofii unui fenomen foarte rar: Super Luna Albastra - Sângerie.

- Fenomen spectaculos, surprins la finalul saptamânii trecute, în Prahova. Este vorba de un curcubeu, care a rasarit pe cer, în satul Conduratu, comuna prahoveana Baba Ana. Fenomenul s-a produs pe fondul încalzirii temperaturii, dupa ploaia cazuta în noaptea precedenta.…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca programul de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) este realizat in proportie de doar 23,5%, desi trebuia finalizat la sfarsitul anului 2017. „Pana in prezent, din finantarea de 80 de milioane de…

- In baza politicii nationale de suplimentare a numarului de clase pentru invatamantul profesional si tehnic, reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Buzau au anuntat ca vor „taia” cel putin cate o clasa de la toate liceele teoretice din Buzau. Exceptie va face Colegiul „B. P. Hasdeu”. Clasele…

- Liceenii din Romania beau mult, fumeaza și se drogeaza. Fenomenul, constatat de Agenția Naționala Antidrog, in baza unor studii privind consumul de tutun, alcool și droguri ilicite in randul elevilor din invațamantul liceal și profesional din județele țarii, nu pare sa ingrijoreze autoritațile. Iar…

- Efectele incalzirii globale sunt numeroase, iar unele dintre ele pot fi surprinzatoare, asa cum arata un studiu publicat recent in revista Geophysical Research Letters, conform caruia platforma oceanica se scufunda sub greutatea masei suplimentare de apa rezultate din topirea ghetarilor si calotelor…

- Solutie ieftina pentru incalzirea casei – prima grija pe timp de iarna. Odata cu venirea iernii, una dintre grijile celor care locuiesc la casa este si cea cu privire la modul in care pot fi tinute sub control cheltuielile cu incalzirea. Asta nu inseamna ca trebuie sa stati cu temperaturi de zero grade…

- Anul 2018 a inceput cu o veste care s-ar putea sa te faca sa tresari: Institutul Internațional de Finanțe a publicat un raport la inceput de an in care arata ca datoria globala a ajuns la un record de 233 de tilioane de dolari in 2017. Cele mai recente cifre arata ca datoria a crescut... View Article

- Andreea Marin se afla la o cura de detoxifiere, unde este dispusa sa incerce tot felul de tratamente pentru a arata cat mai bine. Andreea Marin, care are o noua relație sentimentala , vrea sa fie intr-o forma fizica cat mai buna chiar de la inceput de an. Fosta zana a surprizelor se afla la un centru…

- Opt judete sunt sub cod galben de ceata in noaptea de sambata spre duminica, vizibilitatea fiind extrem de scazuta. Fenomenul se manifesta si pe drumurile europene si nationale, iar politistii recomanda atentie sporita pentru evitarea accidentelor, deplasarea in conditii de ceata fiind mai dificila.Potrivit…

- Accident mai puțin obișnuit, unde un șofer teribilist a intrat cu mașina intr-o cladire istorica din Iași, potrivit ziaruldeiasi.ro. Intregul accident a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Șoferul a reușit sa intre cu mașina in Casa Dosoftei din Iași, o cladire de patrimoniu…

- „Eram la o plimbare in parcul Moghioroș și soția mi-a aratat pe cer o...prima data am crezut ca e o cometa, apoi ne-am dat seama ca este un meteorit. Am avut aparatul la mine, am incercat sa fac cateva poze. Era mai mare decat o stea cazatoare, normal, și s-a vazut ca o bila luminoasa care a strabatut…

- Mai mult de o patrime din solul de pe Terra va suferi modificari si va deveni "semnificativ" mai uscat, chiar si in cazul in care umanitatea gaseste o cale de a limita incalzirea globala la 2 grade celsius, sustin cercetatorii intr-un studiu publicat in Nature Climate Change, scrie AFP .

- Președintele Donald Trump, in vacanța in Florida, a scris pe Twitter un mesaj in care a sugerat ca schimbarile climatice ar putea fi un lucru bun, referindu-se la orașele americane aflate sub zapda in aceasta perioada , scrie CNN. Mesajele postate de președintele american pe Twitter il poziționeaza…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP, potrivit Agerpres. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…

- Locuitorii din Republica Moldova au putut observa pe cer ieri noaptea un fenomen uimitor și inexplicabil. O forma fizica ciudata și mișcatoare a aparut în plina benza, care semana foarte mult cu un OZN, scrie publika.md Pe rețelele de socializare au aparut mai multe poze și descrieri…

- Majoritatea oamenilor pot vizualiza calendarul anului viitor intr-un mod vag, dar pentru unele persoane imaginea este mult mai clara. A facut o POZA NORMALA cu fiul sau. Cand s-a uitat la fotografie a vazut un DETALIU SOCANT Aproximativ 1% din populatie detine o abilitate stranie, numita…

- IPJ Giurgiu anuta ca saptamana trecuta, 390 de autospeciale au intrat in dotarea Poliției Romane. Autovehiculele au fost achiziționate in cadrul proiectului PolHumint și au fost repartizate la nivel național, urmand a fi folosite pentru activitatea operativa. Saptamana trecuta, 390 de autospeciale Dacia …

- Daniel Minca nu știe unde va face Sarbatorile, pana in ultimele zile ale lunii decembrie. Poate acasa, poate in cabina mecanicului de locomotiva… A strabatut 752.400 de kilometric in 19 ani de activitate. ”Este o meserie grea, iar speranța de viața a mecanicului de locomotive este mai mica decat media.…

- Oumuamua, bizarul corp ceresc teluric ce are forma unui trabuc si care provine dintr-un alt sistem stelar, este protejat de un învelis compus dintr-un material organic bogat în carbon, au anuntat luni astronomii care monitorizeaza traiectoria acestui asteroid ce

- Administrtia Trump va taia schimbarile climatice de pe lista amenintarilor globale, in contextul unei noi Strategii Nationale de Securitate pe care presedintele Statelor Unite ale Americii o va prezenta...

- Pericol de acvaplanare pe Autostrada Bucuresti-Ploiesti. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe A3 Bucuresti – Ploiesti, traficul rutier este ingreunat din cauza ploii. In zona kilometrului 34 s-a acumulat apa pe carosabil. Polițiștii de la Rutiera recomanda…

- Politistii au reusit sa blocheze in trafic un autoturism si sa-l identifice pe cel de la volan, dupa ce au fost nevoiti sa-l urmareasca in trafic, pentru ca ignorase semnalele echipajelor de politie.Intregul incident s-a petrecut joi, in jurul orei 10.00, in orasul Vicovu de Sus, dupa ce o patrula…

- Rusia a facut un pas major in cucerirea Arcticii si in deschiderea unei rute maritime arctice, ridicand de la zero un oras si o industrie gigantica a gazelor naturale in peninsula siberiana Yamal, unul dintre cele mai neospitaliere si inaccesibile locuri ale planetei, scrie intr-un comentariu agentia…

- ExxonMobil precizeaza ca va aduce imbunatatiri constante in rapoartele sale, inclusiv analize despre impactul politicilor de a limita cresterea incalzirii globale, astfel incat aceasta sa atinga o crestere de numai 2 grade Celsius – obiectiv asumat la nivel global prin Acordul de la Paris privind schimbarile…

- Rusia a facut un pas major in cucerirea Arcticii și in deschiderea unei rute maritime arctice, ridicand de la zero un oraș și o industrie gigantica a gazelor naturale in peninsula siberiana Yamal, unul dintre cele mai neospitaliere și inaccesibile locuri ale planetei, scrie marți intr-un comentariu…

- In spatele unor cercetari promitatoare in lupta cu incalzirea globala se afla un adolescent de numai 18 ani. In scoala generala, Ethan Novek, din Connecticut, SUA, castiga concursuri de stiinta, iar la 16 ani si-a inregistrat primul brevet. Ulterior, si-a infiintat propria companie, Innovator…

- Patrick Brown și Ken Caldeira, climatologi la Institutul Carnegie al Universitații Stanford din California, estimeaza in acest studiu publicat in revista Nature ca "incalzirea climei va fi probabil mai semnificativa" decat cele mai grave modele ale IPCC.

- Personalul tehnic-economic-secretariat-administrativ (TESA) din cadrul Spitalelor de Pneumoftiziologie (TBC) ar putea sa beneficieze de sporul pentru conditii deosebit de periculoase – reprezentand 85% din salariul de baza. Acest sport a fost scos, odata cu intrarea in vigoare a Legii salarizarii unitare.…

- In ziua de 13 spre 14 decembrie 2017, Pamantul va trece printr-o zona in care se afla cantitați mari de praf lasate de asteroidul activ 3200 Phaethon. La contactul cu atmosfera, particulele de praf vor aprinde gazul atmosferic, lasand dare luminoase pe cer: stele cazatoare, anunța Observatorul astronomic…

- A fost, este și va fi intotdeauna considerata una dintre plantele zeilor care vindeca afecțiunile organismului și iți reda putere. Schinduful, caci despre aceasta este vorba, are puteri miraculoase.

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 26-11-2017 ora 10 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 26-11-2017 ora 11:00 pana la : 26-11-2017 ora 14:00 In zona : Județul Vrancea: Zona joasa; Județul Bacau: Zona joasa; Județul Botosani; Se vor semnala…