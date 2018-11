Fenomenul satanist renaște în județul Bistrița-Năsăud Evenimentul petrecut in Nasaud, vandalizarea mai multor morminte din cimitirul orașului, atrage atenția asupra unui fenomen extrem de periculos și nociv, care se manifesta mai ales in randul tinerilor și care de o mare perioada de timp nu a mai fost semnalat pe raza județului Bistrița-Nasaud. Distrugerea unor cruci de pe mai multe morminte, spargerea unor candele și aruncarea acestora, sunt indicii clare ca este vorba de o manifestare satanista și ca este opera unui grup de tineri debusolați, aflați probabil sub influența alcoolului sau a drogurilor. Cazul nu este unul singular, in urma cu circa… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O familie reclama faptul ca este indreptațita sa primeasca o suprafața de cateva sute de hectare de padure și pașune, in valoare de aproximativ 600.000 de euro, și reclama faptul ca membrii comisiei de retrocedare au dat cu acte false suprafețe de teren la persoane care nu erau indreptațite. Cazul…

- Cateva mii de lei se duc in fiecare an pe cheltuielile cu carburanții necesari masinilor deținute de administrațiile locale din Bistrița-Nasaud. Sumele variaza in funcție de numarul masinilor deținute, dar si in funcție de drumurile parcurse la județ, si nu numai, de primari sau ceilalți angajați ai…

- Primaria Micesti investeste peste 4 milioane de euro de la bugetul local, prin Programul National de Dezvoltare Locala derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene pentru introducerea retelei de canalizare a apelor uzate menajere si realizarea unei stații…

- Cateva mii de lei se duc in fiecare an pe cheltuielile cu carburanții necesari masinilor deținute de administrațiile locale din Bistrița-Nasaud. Sumele variaza in funcție de numarul masinilor deținute, dar si in funcție de drumurile parcurse la județ, si nu numai, de primari sau ceilalți angajați ai…

- Cazul de luare de mita in care sunt implicati patru politisti de la Serviciul Rutier Bistrita-Nasaud, a debut furtunos, cu o mediatizare pe masura, avand in vedere calitatea si notorietatea inculpatilor, pe care orice posesor de autoturism din Bistrita-Nasaud ii cunostea si avusesera de-a face cu ei,…

- Ancheta derulata de procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cazul mortii lui Nicolae Leonte a decurs extrem de greu, mai ales ca autoritatile spaniole desi au inceput ancheta pe moarte suspecta, au preferat, cu toate probele sub nas, sa declare ca moartea tanarului…

- Perioada de provizorat in ceea ce priveste colectarea deseurilor de pe raza judetului Bistrita-Nasaud nu se afla inca la sfarsit. Ofertele depuse la licitatia avand acest obiect sunt insa in evaluare, cel putin asta sustine conducerea ADI Deseuri. O evaluare care dureaza de mai bine de un an si jumatate.…

- Cateva mii de lei se duc in fiecare an pe cheltuielile cu carburantii necesari masinilor detinute de administratiile locale din Bistrita-Nasaud. Sumele variaza in functie de numarul masinilor detinute, dar si in functie de drumurile parcurse la judet, si nu numai, de primari sau ceilalti angajati ai…