- O bunica in varsta de 81 de ani a fost atacata, in fața unui bancomat, de o hoața insarcinata care a incercat sa ii fure cardul bancar. Ceea ce a urmat este greu de anticipat. O camera de supraveghere instalata in zona a filmat tot.

- Prima zi de școala aduce in fiecare an emoții și noi inceputuri pentru copii, dar și cheltuieli pentru parinți. Romanii se straduiesc sa le asigure copiilor lor toate cele necesare, in noul an școlar. Astfel, cheltuielile pentru noul an școlar cresc odata cu trecerea copiilor dintr-un ciclu școlar in…

- Peste 22 de tone de peste si produse din peste necoforme au fost retrase din mai multe magazine din judetul Constanta si regiunea Bucuresti-Ilfov, iar pentru o cantitate de 4,4 tone s-a dispus oprirea temporara de la comercializare, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- O informare a Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor arata ca, in 2019, au fost facute 36 de controale privind modul de comercializare a peștelui in urma carora au fost date amenzi de 363.000 de lei și au fost retrase definitiv de la comercializare peste doua tone și jumatate de pește.…

- Noi dezvaluiri in cazul lui Bogdan Draghici arata ca fiica vitrega de 16 ani, care-l acuza de abuz, ar fi marturisit totul pentru a-și salva doua dintre surori. Copilele, care locuiau cu tatal lor ar fi fost ținute in izolare de liderul T.A.T.A., și nu și-au putut vedea mamele cu anii, potrivit…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, spune ca a transmis solicitarea de sprijin din partea Frantei si a investitorilor francezi pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, "ceea ce ar conduce la diminuarea substantiala a costurilor pentru firme si cetateni".…

- Point Public Affairs și GMP PR, parte din GMP GROUP, iși extind portofoliul de clienți cu un nou parteneriat incheiat cu Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania (AMRCR), instituția care reprezinta cele mai mari 18 companii de retail alimentar și nonalimentar din Romania, ce reunește nume precum…

- Ziarul Unirea SENS GIRATORIU in zona Kaufland, pentru pregatirea accesului la McDonald’s. Precizari din partea Primariei Avand in vedere faptul ca investiția lanțului de restaurante MC Doanlds a intrat in faza de aprobare a documentației de urbanism (PUD), in cea mai apropiata ședința de Consiliu Local…