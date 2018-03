Stiri pe aceeasi tema

- „Un spectacol de muzica populara cum nu s-a mai vazut in Romania”. Așa a prezentat primarul Constantin Toma spectacolul folcloric „Din suflet romanesc”, care va avea loc sambata, 17 martie, de la ora 17,00, la Sala Sporturilor din Buzau. Evenimentul va reuni pe aceeași scena unele dintre cele mai mari…

- Gașca Zurli prezinta, in premiera naționala, „Lumea lui Mulțumesc”, spectacol cu care va sosi și la Buzau, pe 26 martie. Showul, programat de la ora 19,00, la Sala Sporturilor, este cea mai noua producție marca Zurli și iși propune sa-i invețe pe copii adevaratele valori ale prieteniei. Povestea originala,…

- • Victorie si pentru Fortius in ultima etapa Rezultate tot mai bune pentru cele doua echipe buzoiene de futsal din esalonul secund, Luceafarul fiind, de departe, formatia momentului in Liga a 2-a. Formatia lui Iulian Trasnea si Georgian Marcu a bifat, duminica, la Sala Sporturilor, cea de-a cincea victorie…

- SCM Gloria are toate sansele sa stabileasca un adevarat record la finalul campionatului. Handbalistele buzoience au obtinut, sambata dupa-amiaza, la Sala Sporturilor, cea de-a 22-a victorie din tot atatea partide, iar daca vor mai castiga si ultimele sase partide ramase de disputat, vor incheia sezonul…

- Gașca Zurli prezinta, in premiera naționala, spectacolul LUMEA LUI MULȚUMESC. Este cea mai noua producție marca Zurli, prin care cea mai iubita trupa pentru copii, din Romania, iși propune sa-i invețe pe copii valorile prieteniei.

- Aradul este cel de-al patrulea oraș in care se va opri Gașca Zurli, spectacolul urmand sa se desfașoare la Sala Sporturilor „Victoria”, pe 20 martie, incepand cu ora 19. Biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro, in oficiile Poștei Romane, in Magazinele Inmedio semnalizate Bilete.ro și in magazinele…

- O femeie britanica a fost acuzata de crima dupa ce și-a ucis fiul de opt ani in locuința lor din Australia. Joanne Finch, in varsta de 41 de ani, și-a sufocat baiatul cu o perna. Tatal baiatului este ingrozit de ceea ce s-a intamplat și nu ii vine sa creada ca soția lui…

- O saptamana plina se incheie sambata pentru echipa feminina de handbal de la SCM Gloria, cu o partida extrem de interesanta, la Sala Sporturilor, impotriva uneia din fortele campionatului in sezonul trecut, Dinamo Bucuresti. Un adversar ceva mai dificil si numai bun pentru elevele lui Romeo Ilie, care…

- Gasca Zurli poposeste la Cluj-Napoca, pe 17 martie, de la ora 19.00, la Sala Polivalenta, in turneul national al noului spectacol, „Lumea lui Multumesc”. Este cea mai noua productie marca Zurli, prin care cea mai cunoscuta trupa pentru copii din Romania isi propune sa-i invete pe copii valorile prieteniei.

- Simona Halep a primit o mașina noua. Reacția numarului 1 mondial. Simona Halep a avut parte de o surpriza inainte de Indian Wells . Simona Halep a primit un cadou foarte scump din partea unuia dintre sponsorii sai: va conduce o mașina decapotabila al carei preț de plecare depașește 80.000 de euro. Simona…

- Municipiul Brașov va organiza in perioada 3-4 martie la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibași" Final Four-ul Cupei Europei Centrale la baschet feminin. Cele patru echipe care vor participa sunt Olimpia CSU Brașov, CSM Satu Mare, CSU Alba Iulia și Pharmaserv Marburg. Programul jocurilor este urmatorul:…

- • Fortius, primul esec dupa patru meciuri Liga a 2-a de futsal si-a consumat in week-endul care a trecut, etapa cu numarul 14, runda inceputa cu o saptamana in urma, cand Luceafarul a invins-o, la Sala Sporturilor, scor 7-2, pe KSE Tg. Secuiesc. Dupa disputarea celorlalte partide, formatia buzoiana…

- Iubitorii sportului si in special al voleiului din Campia Turzii, au putut urmari timp de doua zile, in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din localitate, turneul IV interjudetean, seria F, din Divizia Nationala de Minivolei Masculin, turneu la care au participat patru echipe, respectiv CSM Campia Turzii,…

- Succes important pentru sportul buzoian, la o zi dupa dezamagirea produsa de echipa feminina de handbal, invinsa categoric de Danubius Galati in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Tot in aceasta faza a competitiei, dar la futsal, duminica, la Sala Sporturilor, Fortius a intalnit prim divizionara…

- Gasca Zurli prezinta, in premiera nationala, spectacolul LUMEA LUI MULTUMESC. Este cea mai noua productie marca Zurli, prin cea mai iubita trupa pentru copii, din Romania isi propune sa-I invete pe copii valorile prieteniei.12 orase, mii de kilometri parcursi si o luna in care zeci de mii de copii si…

- Prima editie a Campionatului Judetean de futsal, organizata de AJF Buzau, si-a desemnat, duminica seara, la Sala Sporturilor, finalistele. Team Sageata si Olimpia Rm. Sarat sunt cele doua echipe care se vor lupta pentru primul trofeu al celei mai noi competitii din fotbalul buzoian. Pentru un loc in…

- Gasca Zurli prezinta, in premiera nationala, spectacolul "Lumea lui MULTUMESC". Astfel, Super Eroul MULTUMESC, impreuna cu toata Gasca Zurli, ajunge in 12 orase, incercand sa cuprinda toate zonele Romaniei. Pe Harta Zurli a turneului se numara orasele: Galati, Cluj Napoca, Timisoara, Arad, Sibiu, Brasov,…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix Constanta are etapa libera, in acest week-end, in turneul semifinal al Ligii l. Ar fi trebuit ca, in aceasta runda, sa intalneasca pe CSM Targoviste, formatie impotriva careia a jucat in sezonul regulat, rezultatele fiind valabile in continuare, si in turneul semifinal.Jucatoarele…

- Bogdan Chitic Unul dintre cei mai importanți jucatori ai Petrolului din ultimii 25 de ani, caștigator al Cupei Romaniei in 1995 alaturi de formația pregatita, pe atunci, de Ion Marin, și, in prezent, antrenor-jucator al Naționalei de Fotbal a Artiștilor, Daniel Chirița se pregatește sa puna in scena…

- • SCM Gloria Buzau – Stiinta Bucuresti 29-22 (12-8) SCM Gloria isi poate face linistita inca de pe acum strategia pentru Liga Nationala, unde va evolua din toamna. Pentru a scapa definitiv de orice emotie, antrenorul Romeo Ilie si elevele sale au asteptat sa treaca si partida de sambata, de la Sala…

- • SCM Gloria – Stiinta Bucuresti, sambata, de la ora 14,30 Handbalistele de la SCM Gloria sunt pregatite sa risipeasca orice fel de dubiu in privinta promovarii directe in Liga Nationala. Echipa buzoiana o va infrunta sambata dupa-amiaza, la Sala Sporturilor, in etapa a 19-a a Diviziei A, pe Stiinta…

- Prima editie a Campionatului Judetean de futsal a ajuns la ultima etapa din faza grupelor, urmand ca, duminica dupa-amiaza, la Sala Sporturilor, dupa ultimele meciuri din aceasta faza a competitiei, sa se stabileasca semifinalele. Din fiecare grupa se califica primele doua clasate, care vor juca in…

- Daca la finalul saptamanii trecute Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia Turzii a gazduit un turneu de fotbal in sala pentru copii, in weekend-ul 3-4 februarie se va disputa un puternic turneu de futsal pentru seniori, dotat cu "CUPA DE IARNA" editia a VIII-a. Read More...

- Simona Halep (2 WTA) are un nou suporter de lux în rândul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o pe Halep în timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a încurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit în a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7,…

- Tenisul de masa juvenil se regrupeaza din nou la Sala Sporturilor din Buzau, acolo unde, intre 2 si 4 februarie, se va desfasura Campionatul National pe echipe Juniori II. Federatia Romana de Tenis de Masa a inaugurat anul sportiv 2018 tot la Buzau si tot cu o competitie de juniori, Cupa Romaniei, la…

- Cantaretul Bruno Mars a castigat sapte trofee la cea de-a 60-a editie a galei premiilor Grammy, inclusiv la categoriile cel mai bun album al anului, cel mai bun cantec al anului si inregistrarea anului.

- Cei doi au vorbit despre cum rezista relatia lor la distanta si ce planuri au in casnicie „Ochii care nu se vad, se uita” sau „distanta omoara dragostea”. Exceptia celor doua proverbe o face cuplul Marina si Daniel Nitoiu, care reusesc, de mai bine de doi ani, sa sfideze mia de kilometri distanta si…

- Dubla victorie in prima etapa a returului Ligii a 2-a de futsal pentru cele doua echipe buzoiene prezente in competitie. Si Luceafarul, si Fortius au evoluat in runda de debut din 2018 in fata propriilor suporteri, intr-un cuplaj care a avut loc sambata seara, la Sala Sporturilor. In primul meci, Luceafarul…

- • CSM II Bucuresti – SCM Gloria, sambata, de la 15,30, in Sala Rapid La numai patru zile de la meciul cu Activ Plopeni, de la Sala Sporturilor, handbalistele buzoiene revin in campionat pentru o noua partida. Sambata, 27 ianuarie, de la ora 15,30, in Sala Rapid din Capitala, elevele lui Romeo Ilie vor…

- Pentru al doilea week-end la rand, buzoienii amatori de futsal au parte de o oferta extrem de atractiva. Sambata, la Sala Sporturilor, sunt programate meciurile celor doua echipe buzoiene din Liga a 2-a, ce vor evolua in cuplaj, din prima etapa a returului. De la ora 16,00, Luceafarul o intalneste pe…

- Echipa de handbal masculin a Buzaului, HC 2012, a fost invinsa miercuri seara, la Sala Sporturilor, de campioana Dinamo Bucuresti, intr-un meci amical. Fara mai multi jucatori, accidentati ori convocati la loturile nationale, si cu un nou antrenor pe banca, Constantin Stefan, alb-rosii s-au impus cu…

- • SCM Gloria Buzau – Activ Plopeni 38-17 (20-4) Meciurile-spectacol tind sa devina o obisnuinta pentru SCM Gloria, care si-a rasfatat din nou suporterii cu o avalansa de goluri in poarta adversarelor si marti seara, cand echipa feminina de handbal a intalnit-o pe Activ Plopeni, la Sala Sporturilor,…

- HC 2012 Buzau primeste vizita campioanei Dinamo Bucuresti, intr-un meci amical care are loc miercuri, 24 ianuarie, la Sala Sporturilor, de la ora 17,00. Partida reprezinta cel de-al doilea test sustinut de handbalistii buzoieni in aceasta pauza competitionala, dupa cel cu Dunarea Calarasi (24-41), tot…

- • SCM Buzau – Activ Plopeni, marti, de la ora 18,30 Dupa victoria entuziasmanta de la Constanta, din etapa trecuta, prima a returului, sinonima, practic, cu promovarea directa in Liga Nationala, handbalistele de la SCM Gloria revin marti seara la Sala Sporturilor, pentru prima data in acest an intr-un…

- Prima editie a Campionatului Judetean de futsal si-a consumat, duminica seara, la Sala Sporturilor, partidele celei de-a doua etape, runda in care si-au facut debutul in competitie si Olimpia Rm. Sarat (Grupa A) si SCM Gloria Buzau (Grupa B), ambele avand pauza sambata, cand a fost programata prima…

- • Goluri multe in prima etapa Zece echipe afiliate Asociatiei Judetene de Fotbal au luat startul, la sfarsitul saptamanii trecute, la Sala Sporturilor, in prima editie a Campionatului Judetean de futsal, o competitie ce are ca scop declarat atragerea a cat mai multi practicanti ai fotbalului in sala.…

- • Meciuri in Campionatul Judetean si in Cupa Romaniei Doua zile pline de futsal, sambata si duminica, la Sala Sporturilor, care va gazdui nu mai putin de noua meciuri, in Campionatul Judetean si in Cupa Romaniei. Prima editie a Campionatului Judetean de futsal, organizata de Asociatia Judeteana de Futsal,…

- Galați este gazda unui turneu de old boys, unde se vor aduna nume grele din fotbalul romanesc și echipe de legenda. Turneul "Campionii din Oțel" va avea loc pe 27 ianuarie, incepand cu ora 13:00, in Sala Sporturilor din Galați. Cu aceasta ocazie iși va face meciul de retragere și Daniel Florea (42 de…

- Un nou rezultat remarcabil pentru tenisul de masa buzoian Dragos Oprea, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Municipal, a castigat, in week-end, in Sala Sporturilor din Buzau, Cupa Romaniei la tenis de masa juniori I, competitie cu care FRTM a deschis anul sportiv 2018. Dragos Oprea l-a invins in finala…

- Maine incepe cea de-a 27-a editie a Trofeului Telegraf la fotbal in sala, cel mai vechi turneu din tara rezervat jucatorilor de peste 35 de ani. Campioana din 2017, ACS Sageata Stejaru, este principala favorita, dar SSC Farul si Sageata Stejaru se anunta doua contracandidate puternice la castigarea…

- • Neptun Constanta – SCM Gloria Buzau, sambata, de la ora 14,00 Returul Diviziei A de handbal feminin incepe in forta, cu un meci care poate stabili inca de pe acum echipa care va promova direct in Liga Nationala. Sambata, cu incepere de la ora 14,00, in Sala Sporturilor din Constanta, Neptun si SCM…

- Cei care si-au manifestat pana acum intentia de a sustine echipa feminina de handbal de la SCM Gloria Buzau in meciul de sambata, de la Constanta, cu Neptun, din prima etapa a returului Diviziei A, vor pleca spre destinatie cu autocarele puse la dispozitie, gratuit, de catre club, din fata Salii Sporturilor…

- Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” gazduieste, la sfarsitul acestei saptamani, in intervalul 11-14 ianuarie, prima competitie oficiala din noul an de la Buzau. Inaugurarea va fi facuta de Cupa Romaniei la tenis de masa pentru juniori I si II. Potrivit anuntului Federatiei, la categoria juniori I au drept…

- Dupa Campulung și Craiova, vine randul Galațiului sa fie gazda unui turneu de old boys, unde se vor aduna nume grele din fotbalul romanesc și echipe de legenda. Turneul "Campionii din Oțel" va avea loc pe 27 ianuarie, incepand cu ora 15:00, in Sala Sporturilor din Galați. Cu aceasta ocazie iși va face…

- Comitetul Executiv al Asociatiei Judetene de Fotbal a apropat, in sedinta de luna trecuta, regulamentul de organizare a Campionatului Judetean de futsal. Aceasta competitie reprezinta o premiera la Buzau si se va desfasura in perioada 12 ianuarie – 3 martie, drept de participare avand doar membrii afiliati.…

- Definitorii pentru cariera de pana acum a Andreei Vasile sunt doua roluri antagonice. Dora, logodnica procurorului Cristian Panait, și Nico, mana dreapta a unui mafiot dintr-un București deloc departe de realitațile curente. Ambele roluri, din “De ce eu?” și “Umbre” , au legatura cu corupția și infracționalitatea…

- Indragita orchestra Johann Strauss Ensemble ajunge anul acesta si in Buzau. Marti, 19 decembrie, de la ora 19, in Sala Sporturilor "Romeo Iamandi" din oras, vor rasuna cele mai frumoase ritmuri ale Craciunului autentic vienez. Concertul are loc la initiativa Primariei Municipiului Buzau. Sala Sporturilor…

- Indragita orchestra Johann Strauss Ensemble ajunge anul acesta și in Buzau. Pe 19 decembrie, de la ora 19, in Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din oraș, vor rasuna cele mai frumoase ritmuri ale Craciunului autentic vienez. Concertul are loc la inițiativa Primariei Municipiului Buzau. Sala Sporturilor…