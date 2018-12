Stiri pe aceeasi tema

- “Prezenta lege reglementeaza introducerea disciplinei «Educatie si cultura media» ca disciplina obligatorie, o ora pe saptamâna, pentru elevii claselor a VI-a si, ulterior, elevii claselor a IX-a”, se arata în Legea pentru introducerea disciplinei, Proiectul…

- Elevii din clasele a VI-a si a IX-a ar putea avea, saptamanal, o noua disciplina obligatorie - Educatie si cultura media, potrivit unei propuneri in Parlament. Cursul urmeaza sa dezvolte abilitati de a identifica stirile false si sa cunoasca fenomenul fake news.

- INVITATIE… Scoala de dans “Virginel Solomon” anunta noi cursuri pentru elevii claselor I-IV. Inscrierile vor incepe pe 12 ianuarie, ora 13:00, cand, la Casa de Cultura, Sala de balet, va avea loc primul curs. Se vor forma doua grupe, una pentru clasele I si a II-a, iar cealalta pentru clasele a III-a…

- Elevii din Romania mananca prost, mai ales la scoala. Chipsuri, dulciuri cu prea mult zahar si chimicale, sucuri acidulate, tot ce strica dintii si duce la obezitate sau la alte boli grave se regasește in meniul lor zilnic. Educația medicala ...

- Elevii de la Școala de Arte din Timișoara vor fi gazdele unui spectacol de muzica ușoara. „Emoții muzicale”, așa cum este intitulat spectacolul, va avea loc la sediul Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș, in 3 decembrie, de la ora 17.30. La evenimentul care face parte din programul „Școala…

- Elevii de liceu vor defila la parada militara de 1 decembrie! Iar in Japonia s-a deschis un restaurant unde se gatește carne de om. Nu va alarmați, sunt doar exemple de știri false, de care s-au lovit elevii de liceu, pe rețelele de socializare.

- Studiul, realizat in kuna septembrie, in mediul urban, de Scoala de Valori si Unlock Market Resarch, arata ca tinerii de liceu cu varste cuprinse intre 16 si 19 ani sunt vulnerabili la fenomenul fake news, care a luat amploare in ultima perioada si ca ei au nevoie de educatie si dezvoltarea gandirii…

- Evenimentul este organizat de Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic, si Fundatia Filderman pentru Educatie, Cultura si Arta, in Departamentul pentru Relatii Interetnice de la Secretariatul General al Guvernului Romaniei. Acesta se desfasoara in perioada 22 - 27 octombrie, timp…