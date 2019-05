Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a dat o reactie acida, sambata, la Iasi, intr-o dezbatere pe educatie, la atacurile dure ale liderilor PSD, de la mitingul organizat la Galati. Seful statului spune ca acestia "au spus prostii despre summitul de la Sibiu". "Nici nu e de mirare, nu au inteles nimic si nu i-a…

- Filip Havarneanu, liderul USR Iași, a reușit, ajutat de mai mulți colegi, sa se infiltreze in randul manifestanților PSD și sa afișeze un banner pe care scria Moldova nu te vrea, chiar in timpul discursului lui Liviu Dragnea. Dupa cateva minute, a fost scos de catre jandarmi și scos din Piața Unirii.

- La mitingul PSD de astazi, de la Iași, au fost prezenți peste 40.000 de oameni in Piața Unirii, unde mai mulți lideri ai PSD au vorbit despre ce vor sa realizeze la nivel european. Liviu Dragnea le-a vorbit celor prezenți despre proiectele pe care PSD le are pentru Iași și pentru Moldova in general.…

- UPDATECarmen Avram, fosta jurnalista de la Antena 3, a fost cea de-a treia care a ținut un discurs. Rovana Plumb, cea care deschide lista PSD la europarlamentare, l-a urmat pe scena.Mitingul a fost deschis de Dragoș Benea, liderul PSD Bacau.Știrea inițialaAproape…

- Mitingul va avea loc in Piata Unirii din municipiu, intreaga zona centrala a orasului urmand a fi blocata. Se estimeaza ca in Iasi vor veni sute de autocare din toate judetele Moldovei. Mitingul va incepe dupa ora 14.00. In Piata Unirii vor fi montate garduri de protectie in mod etapizat,…

- "Doi rataciti prin Europa. Dragnea si Orban. Cu ocazia summitului informal de la Sibiu, doi politicieni au decis sa sfideze evenimentul, fiecare in felul sau, dar avand aceeasi motivatie si anume faptul ca europenii ii detesta si ii considera nefrecventabili. Liviu Dragnea, dispretuit…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, ca protestatarii care l-au huiduit la Iasi reprezinta "ciuma rosie" pentru ca il sustin pe Augustin Lazar. "Nu e neaparat un comentariu. PSD, ca de obicei, isi vede de treaba. Daca organizatia PSD Iasi ar fi fost…

- Peste 500 de persoane protesteaza, duminica seara, la Cluj-Napoca, scandand mesaje impotriva PSD și impotriva lui Liviu Dragnea, precum și de solidaritate cu magistrații. Un violonist a interpretat Imnului Romaniei in fața oamenilor, iar mulți dintre protestatari l-au acompaniat cu vocea, transmite…