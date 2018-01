Stiri pe aceeasi tema

- Liderii in tehnologie, antreprenorii și oamenii de știința din sectoarele in cerere sunt printre cei care pot candida. China și-a stabilit obiectivele pentru dezvoltarea economica și sociala și considera ca recrutarea experților din strainatate este esențiala pentru realizarea acestui obiectiv. Atunci…

- Barbații și femeile casatorite se simt mai fericiți decit persoanele singure, chiar daca in timp, sentimentul pozitivitații casatoriei se diminueaza. Cei casatoriți sau care traiesc in perechi simt o mai mare satisfacție, decit oamenii singuri, conform unui studiu recent realizat de cercetatori canadieni…

- Polițiștii din Giurgiu au facut, zilele trecute, mai multe percheziții in casele a tre barbați din localitatea Joița. Oamenii legii au descoperit peste o tona de ”bombe” ce urmau sa ajunga la sute de romani pentru petrecerea de Revelion. Polițiști din Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au descins…

- Mai multe fosile microscopice descoperite in Australia intr-o roca datata acum 3,5 miliarde de ani sunt cele mai vechi fosile descoperite vreodata pe Terra si reprezinta cea mai veche amprenta a unor microorganisme de pe planeta noastra, au confirmat oamenii de stiinta potrivit carora viata ar fi aparut…

- Fenomenul straniu a fost filmat si fotografiat de un cititor Romania TV. Pe cer, in dreptul localitatii Ciolpani, pe DN 1, in jurul orei 9.30, se puteau vedea doi Sori. Unul mare si altul mai mic, dar aproape la fel de puternic. Cel mic avea si o pata de mai multe culori, de parca ar fi fost un curcubeu.…

- Cercetatorii din Italia au constatat asemanari neobișnuite in psihicul celor mai in virsta locuitori ai țarii, care traiesc in Cilento – „centrul longevitații“, in partea de sud a statului, unde speranța medie de viața pentru barbați este de 85 de ani, iar a femeilor – de 92 de ani, scrie revista International…

- Creierul continua sa reprezinte un numar aproape infinit de mistere si provocari pentru oamenii de stiinta. In ciuda faptului ca de-a lungul timpului au fost realizate nenumarate studii, oamenii de stiinta recunosc ca exista si acum mai multe semne de intrebare decat explicatii.

- In viitor s-ar putea sa nu mai avem nevoie de lampi și becuri, pentru ca oamenii de știința cauta sa dezvolte niște plante care pot straluci. Cercetarea este realizata de MIT, cu fonduri de la The US Department of Energy. Oamenii de știința spera sa creeze plante care sa lumineze sufragerii și trotuare…

- Un barbat fara adapost din Glasgow a facut un gest care i-a impresionat pe britanici. Omul strazii a observat o mașina cu geamurile deschise in care erau lasate la vedere o poșeta și mai multe bancnote. Pentru a se asigura ca bunurile nu vor fi furate, barbatul a stat in ploaie mai bine de doua ore…

- Oamenii de știința de la Universitatea din Binghamton (SUA) au descoperit ca diferite produse influențeaza starea de spirit a persoanelor de diferite virste in moduri diverse. Rezultatele studiului sint publicate pe portalul MedicalXpress. Astfel, s-a dovedit ca persoanele cu virste cuprinse intre 18-29…

- Intreaga tara isi plange regele, iar oamenii locurilor dragi lui rememoreaza clipele nepretuite petrecute alaturi de Majestatea Sa. Pe Regele Mihai l-au legat amintiri din copilarie de Constanta. Bisericuta de lemn din curtea Manastirii din Techirghiol este una dintre ele. De altfel, Majestatea Sa a…

- Cu cateva saptamani inainte de sarbatorile de sfarsit de an, cercetatorii de la universitatea din Oxford afirma ca un fragment de os analizat recent ar putea fi al Sfantului Nicolae, cel care a inspirat povestea lui Mos Craciun, relateaza AFP. Cercetatorii au studiat un micro-esantion de fragment…

- Victor Ponta califica drept “prostie isterica” ideea PSD de a organiza mitinguri de susținere. Fostul președinte social-democrat spune ca partidul mai bine ar avea grija de guvernare avand in vedere ca in ultimii ani a fost macinat de scandaluri interne. Victor Ponta califica drept “prostie isterica”…

- Mi se intampla foarte rar sa ma simt copleșita, cum sunt acum, atunci cand ma apuc de scris. Scriu ușor și cu mare placere, pun sufletul in“calimara” și literele curg, cuminți, in șiruri organizate corect, logic și, mai ales, sincer. Acum, insa, vreau sa scriu despre țara, astazi, de ziua…

- Actorul Andreas Petrescu, soțul fostei vedete de televiziune Augusta Lazarov, a comentat pe marginea faptului ca teatrul Constantin Tanase a plecat in turneu dupa moartea celebrei Stela Popescu. Vedeta teatrului de revista din Romania Stela Popescu a incetat din viața in data de 23 noiembrie 2017 ,…

- O minge uriasa de foc, care a brazdat cerul Japoniei, a fost surprinsa de camerele de supraveghere. Obiectul luminos a putut fi observat în partea sudica a Japoniei. Potrivit cercetatorului Hitoshi Yamaoka, de la Observatorul Național Astronomic din Japonia, ar fi vorba despre…

- Un cetatean german in varsta de 64 de ani este cercetat de cadre ale Sectiei 3, pentru comiterea infractiunilor de contrabanda calificata, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și deținere de droguri, fara drept. Oamenii legii au verificat, mati, autoturismul barbatului, dupa ce au aflat ca…

- Noi descoperiri sunt pe cale sa schimbe modul în care privim moartea. Atunci când inima înceteaza sa mai bata, iar sistemul respirator și cel circulator se opresc din activitate, se pronunța decesul unei persoane și moartea organsimului.

- Oamenii care beau trei pana la patru cești de cafea pe zi este probabil sa aiba mai mult de caștigat din punctul de vedere al sanatații decat de pierdut, prezentand riscuri mai scazute de deces prematur și boli de inima decat cei care se abțin, au declarat miercuri oamenii de știința, relateaza Reuters.…

- Seful PSD Prahova si a Consiliului Judetean, Bogdan Toader, a declarat, astazi, ca filiala judeteana a partidului ia in calcul organizarea unui miting de protest impotriva abuzurilor justitiei. Toader sustine ideea organizarii unei manifestatii la nivel judetean, insa momentan se discuta sub…

- Oamenii de stiinta dau un semnal de alarma si spun ca incetinirea miscarii de rotatie a Pamantului atrage dupa sine producerea in anul viitor a mai multor cutremure de mare intensitate.Fenomenul este unul obisnuit si se repeta ciclic, se arata intr-un studiu de profil.

- Nu, nu doar mancatul in exces si lipsa de miscare conduc la obezitate! Oamenii de stiinta americani au ajuns la concluzia ca purtatorii unei anumite variante de proteina ankirina-B sunt predispusi la ingrasare, chiar...

- Pentru prima data, oamenii de știința au încercat sa modifice o gena în interiorul corpului uman, într-o încercare îndrazneața de a schimba permanent ADN-ul unei persoane în posibilitate de a vindeca o boala. Experimentul a fost realizat în…

- Mai mult de 15.000 de oameni de știința din 184 de țari au semnat un apel împotriva degradarii catastrofale a mediului, într-o inițiativa de o amploare fara precedent, informeaza Le Monde și Europe1.

- Ramasitele înghetate ale unui pui de leu de pestera care a trait acum zeci de mii de ani în Siberia de astazi au fost prezentate publicului de catre oamenii de stiinta rusi. Descoperirea a fost facuta în luna septembrie de un localnic din regiunea Yukatia. Corpul puiului…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a felicitat pe oamenii de știința din republica printr-un mesaj cu prilejul Zilei Științei, celebrate in țara noastra și in intreaga lume la 10 noiembrie, relateaza NOI.md. Șeful statului i-a felicitat pe membrii comunitații științifice din Moldova cu ocazia…

- Anne-Marie Martin are 42 de ani și locuiește la Londra. Ea a fost de acord ca timp de cinci zile sa fie monitorizata non-stop de oameni de știința. Cercetatorii vor sa afle de ce unii oameni nu se ingrașa deși au un stil de viața nesanatos care in cazul majoritații duce inevitabil la creșterea in…

- Pâna în prezent, asteroizii cât si cometele pe care astronomii le-au analizat au provenit din Sistemul Solar. Dar recent acestia au fost martorii primei vizite a unui astfel de obiect provenit din afara sistemului nostru stelar.

- În mijloacele de transport în comun, pe o banca în parc, la o cafenea sorbind dintr-un cappuccino, având o carte în fața, a devenit pentru mulți dintre noi un stil de viața. Cu toate ca majoritatea citim pentru a ne relaxa, oamenii de știința au demonstrat ca cititul,…

- Câtiva cercetatori din New Mexico sustin ca au descoperit un procedeu nou, prin care se pot prezice cutremurele. Acestia au aflat ca rocile sub presiune emit sunete care nu pot fi detectate de urechea umana, însa care pot fi receptionate cu ajutorul unei aparaturi specifice, informeaza…

- Sperante pentru pacientii care sufera de boli genetice. O noua metoda de modificare a ADN-ului a fost pusa la punct de cercetatorii de la University College din Londra. Un studiu realizat de oamenii de stiinta arata ca astfel pot fi indepartate mutatiile genetice ereditare, dar si anemia celulara,…

- Atunci cand vine vorba de avansari semnificative in domeniul stiintific, calculatoarele optice tin capul de afis, alaturi de retelele neurale. Acestea au potentialul de a schimba industria caluclatoarelor asa cum o stim.

- Vi s-a intamplat vreodata sa traversati un pod aflat la o mare inaltime si sa simtiti deodata un impuls de a sari, desi nu aveti dorinta de a va sinucide? Acum, acest sentiment a primit o denumire din partea oamenilor de stiinta. Intr-un studiu publicat luna trecuta in Journal of Affective…

- Un grup internațional de oameni de știința a ajuns la concluzia ca cauza caderii civilizației egiptene antice a constituit-o erupția vulcanica. Anume acest lucru, in opinia cercetatorilor, a dus la schimbarile climatice globale. Existența Egiptului Antic ca cultura antica depindea direct de revarsarile…

- Este concluzia socanta a oamenilor de stiinta germani, in urma unui studiu intins pe 27 de ani. Cercetatorii au descoperit ca in ultimul sfert de veac, populatia de insecte a scazut alarmant.

- Incident neobisnuit, zilele trecute, la Iasi, dupa slujba de duminica. Un preot a pus mana pe o arma de vanatoare, a bagat un cartus pe teava si a tintit doi caini. Incidentul a imparțit enoriașii in doua. Oamenii din comuna Holboca au avut un șoc, duminica trecuta, dupa ce preotul a tras cu o pușca…

- O echipa de oameni de știința din Marea Britanie a dezvaluit, marți, ca a descoperit motivul pentru care una din zece persoane se confrunta cu rani care se vindeca greu și care au potențial fatal, informeaza Xinhua, citata de AGERPRES.Citeste si: Dieta mind, benefica pentru sanatatea creierului…

- Pentru prima oara, oamenii de stiinta au putut observa fuziunea a doua stele neutronice, unul dintre cele mai bine pazite secrete ale Universului, un veritabil "foc de artificii" a carui observare a inceput prin detectarea undelor gravitationale, anunta AFP.

- "Am dormit aproape 24 de ore. Și aș mai fi lungit-o inca pe-atat, pana cand voi intra din nou la munca, daca prezentatoarea știrilor din capul meu nu ar fi anunțat Ziua Internaționala Arsenie Boca: „Sute de mii de pelerini din toate colțurile lumii"... M-am trezit instantaneu!!! La cat sunt…

- – in sezonul catinei, oamenii iși fac rețete care sa țina bolile la distanța – carțile de specialitate spun despre catina cu miere ca este remediu pentru 45 de boli Facand o scurta radiografie a treburilor țaranilor din aceasta perioada, am spune ca oamenii sunt ocupați cu facutul conservelor, cu stransul…

- Oamenii de stiinta au testat 19 pacienti, iar rezultatele au aratat ca, in cazul a mai bine de jumatate dintre ei, starea de depresie s-a diminuat semnificativ. In plus, senzatia a persistat timp de 5 saptamani.Responsabila pentru acest lucru este o substanta continuta de ciupercile halucinogene,…

- Fenomenul „Arsenie Boca” a luat nastere la inceputul anilor 1940, dupa ani in sir in care romanii au alergat dupa minunile atribuite ciobanului Petrache Lupu din Maglavit. „Faima lui de calugar riguros, de om al lui Dumnezeu, mersese pana la marginea tarii, iar lumea venea nebuna spre el”, era descris…

- O gaura uriașa s-a cascat in mijlocul Marii Weddell, o vasta pustietate de gheața din Antarctica. Nu este prima oara cand se intampla așa ceva.Gaura este o specie de polinie, un canal navigabil printre ghețuri marine.

- Din 900.000 de soldati romani care au supravietuit celui de-al Doilea Razboi Mondial au mai ramas in viata doar 9.000. Oamenii care au facut fata luptelor de pe front se sting pe zi ce trece. Ultimul dintre ei: generalul Nitu Stan. A fost un militar care a pacalit moartea de nenumarate ori, a fost decorat…

- Oamenii de stiinta elvetieni au gasit aur intr-un loc cu totul neasteptat: in canalizarea si instalatiile de epurare a apei uzate din aceasta tara, scrie CNN. O cantitate de aur, estimata la 43 de kilograme, este purtata in fiecare an prin sistemele de canalizare elvetiene, arata un studiu al Institutului…

- Dan Limbasan creste porci de Mangalita, cunoscuti si sub numele de ”oi cu sorici” sau ”porci cu par”, de sase ani si are azi 100 de exemplare. Vinde carnea intr-o piata destinata producatorilor din Sibiu, vizitata saptamanal de mii de persoane, iar acum are un nou pariu: vrea…

- Oamenii de știința din cadrul Institutului de Științe și Tehnologii, care se afla in Japonia, au descoperit in Australia o colonie de insecte vechi, considerate demult disparute. S-a dovedit ca in tot acest rastimp insecta Dryococelus australis supranumita și „homar de copac” viețuia pe insula vulcanica…

- Deși a facut doar cateva SF-uri in intreaga sa cariera, Keanu Reeves ramane sinonim cu acest tip de filme dupa trilogia Matrix. Pe aceeași nișa, fanii il vor revedea in Replicas. Ancorat in ultimii anii in trilogia John Wick, Keanu Reeves și-a facut timp pentru un SF cu potențial ridicat. Acesta va…