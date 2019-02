Fenomenele meteorologice extreme se vor înrăutăţi pe fondul topirii calotelor glaciare (studiu) Tiparele climatice extreme observate in ultimele saptamani, cand mai multe regiuni din Europa si America de Nord au fost acoperite cu zapada si gheata in timp ce incendiile de vegetatie au izbucnit in Australia pe fondul caniculei, se vor inrautati odata cu topirea calotelor glaciare de la ambii poli, conform unui nou studiu publicat joi, citat de agentia DPA. ''Vom incepe sa vedem mai multe astfel de (fenomene) meteorologice extreme, atat caniculare cat si reci - cu efecte incredibil de perturbatoare pentru agricultura, infrastructura si viata umana in sine'', a declarat intr-un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

