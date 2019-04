Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane si-au pierdut viata duminica in timpul furtunilor puternice care au lovit sudul Statelor Unite, relateaza luni dpa. Potrivit mass-media, opt persoane, intre care trei copii, au murit in timpul tornadelor insotite de rafale de vant puternice si de inundatii in Texas si Louisiana. Doi copii…

- Topirea zapezii și cantitatea record de precipitații din ultimele zile au provocat inundații in mai multe state din zona centrala a Statelor Unite, provocand decesul a trei persoane, iar mii de persoane au fost evacuate, informeaza site-ul postului BBC News preluat de mediafax. Printre victime…

- Ciclonul tropical Idai, insotit de rafale puternice de vant si de ploi torentiale, a facut ravagii in ultimele zile in unele zone din Malawi si Mozambic unde a provocat cel putin 122 de morti si a afectat peste 1 milion de persoane, a anuntat joi un reprezentant al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU),…

- Furtunile de februarie au adus cu ele, saptamana aceasta, precipitatii sub forma de zapada, lucru rar intalnit in sud-vestul Statelor Unite, acoperind orasul Las Vegas si parti din Los Angeles cu un strat subtire de nea, scrie The Guardian.

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite in urma avalansei produse marti in statiunea elvetiana Crans-Montana, anunta autoritatile, citate de BBC News online, informeaza Mediafax.Citește și: Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte in justiția din Egipt: noua persoane implicate in asasinarea…

- Confruntarile dintre cetațeni și forțele de securitate s-au soldat cu moartea mai multor oameni.Potrivit unui raport ONU, cel putin de 40 de oameni au murit intre 21 și 26 ianuarie.In plus, peste 850 de oameni au fost arestați, inclusiv 77 de minori.

- Alt fenomen deosebit de periculos dupa ploaia înghetata. Este cod galben de ceața densa, luni dimineata, în mai bine de jumatate din țara. Fenomenul este asociat și cu depuneri de chiciura.

- Imagini cutremuratoare-Martea neagra pe soselele. Doi oameni au murit pe loc, iar 13 persoane au fost ranite grav.foto Doua accidente cumplite au avut loc marti dimineata, pe sosele din tara. Un microbuz cu 16 persoane a intrat intr-o coliziune cu un TIR, pe DN7, in Arad. In urma impactului, soferul…