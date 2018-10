Stiri pe aceeasi tema

- O frauda fiscala la nivel european a fost obtinuta printr-o schema de evaziune fiscala in 11 tari europene. Au fost fraudați astfel 55 de miliarde de euro, potrivit Reuters, informeaza Digi24.roParticipantii la aceasta schema incasau rambursarea impozitului pe dividende de mai multe ori pentru…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta duminica, 14 octombrie 2018, incepand cu ora 18:30, "Don Carlo", opera in patru acte de Giuseppe Verdi. Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare. Corul…

- Ryanair si-a redus cu 12% estimarea privind profitul anual si a avertizat ca nu a trecut inca de partea cea mai dificila daca recentele greve coordonate din Germania, Italia, Portugalia, Spania, Belgia si Olanda vor continua sa afecteze traficul si rezervarile, transmite Reuters. Pilotii si…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piaţa auto din…

- Suma totala a transferurilor in ultimul mercato din aceasta vara in primele cinci ligi de fotbal din Europa a atins un nou record, ajungand la 4,21 miliarde de dolari (3,63 miliarde de euro), arata miercuri un studiu al FIFA. Valoarea totala a transferurilor in cele cinci ligi majore (Anglia, Germania,…

- Facebook a dat lovitura si pe plan fotbalistic. Conducerea celei mai importante retele de socializare ar fi cumparat cu 90 de milioane de euro drepturile pentru difuzarea campionatelor La Liga (Spania) si Serie A (Italia). Potrivit anuntului lansat chiar pe Facebook,…

- Noul premier spaniol Pedro Sanchez si cancelarul federal german Angela Merkel au afisat sambata, in Spania, o buna intelegere asupra problemei migratiei si au convenit ca Marocul sa beneficieze de un sprijin mai mare din partea UE, in calitate de tara de origine si de tranzit pentru migranti, informeaza…

- Sudul Europei se confrunta cu un val de caldura sufocanta, iar meteorologii au emis avertizari cod roșu și portocaliu de canicula in acest weekend in zone din Spania, Portugalia, sudul Franței, Grecia sau Croația.