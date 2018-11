Stiri pe aceeasi tema

- Alti 5 oameni au murit in ultimele 24 de ore in Italia, lovita zilele acestea de ploi si furtuni puternice. In Venetia este, din nou, cod rosu astazi, pentru a treia oara in decurs de o saptamana. In toata tara, soselele au fost blocate de copacii pusi la pamant de rafalele puternice de vant, iar mii…

- Cel puțin 11 persoane au murit in ultimele trei zile in Italia, in urma furtunii care a afectat o mare parte din țara și care a produs inundații, in special in Veneția, relateaza site-ul agenției Reuters.Piața San Marco este in continuare inundata și inchisa pentru public, la fel ca multe…

- Italia a fost afectata de vanturi puternice și de furtuni devastatoare care au inundat intreaga țara. Școlile și locurile turistice au fost inchise in mai multe regiuni, pentru siguranța populației. Din pacate numarul morților a crescut la 8.

- Cel putin cinci persoane au murit luni in Italia, dupa ce vantul puternic a daramat mai multi copaci, iar furtuna cauzat cresterea nivelului raurilor, au informat serviciile de salvare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca intreg teritoriul acestei tari va fi afectat de fenomene meteorologice intense,...

- Italienii și spaniolii iși incep saptamana cu alerte cod roșu de vreme proasta. Roma a fost acoperita de grindina, in mai multe orașe italiene, din Milano pana la Palermo, sunt inundații; la fel - in sudul Spaniei, unde e doliu dupa un pompier mort la datorie, in timpul

- Vara anului 2018 a fost, fara doar și poate, una atipica, cu ploi torențiale și temperaturi care au depașit 30 de grade foarte rar și se pare ca și iarna va fi la fel. Mai exact, conform estimarilor facute de meteorologi, iarna va fi lunga in acest an, din cauza unor curenți ce-și modifica traiectoria.

- Vremea o ia razna in aceasta seara! ANM a emis o avertizare meteo de tip COD GALBEN pentru multe din județele țarii. Vom avea parte de ploi și furtuni puternice, grindina și descarcari electrice.