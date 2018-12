Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi minime record in China. O ceata de gheata s-a abatuat asupra celei mai nord-estice localitati din China. Mercurul din termometre a scazut la -42,7 grade Celsius in orasul Mohe si - 43,5 grade intr-un sat vecin, iar vizibilitatea pentru soferi a scazut la mai putin de 100 de metri.

- Regiunea Qinghai, situata in partea de nord-est a platoului Qinghai-Tibet, a trecut printr-un proces semnificativ de incalzire incepand cu anul 1961, potrivit celor mai recente statistici realizate de centrul pentru clima din provincia Qinghai (nord-vestul Chinei), relateaza sambata Xinhua.Un…

- Regiunea Qinghai, situata in partea de nord-est a platoului Qinghai-Tibet, a trecut printr-un proces semnificativ de incalzire incepand cu anul 1961, potrivit celor mai recente statistici realizate de centrul pentru clima din provincia Qinghai (nord-vestul Chinei), relateaza sambata Xinhua.…

- Dupa ce vineri vremea se va mai incalzi, sambata și duminica, temperaturile scad: frig și ploi sunt anunțate in vremea de weekend.Vineri vremea va fi frumoasa in toata țara și se va incalzi, valorile termice urmand sa revina in normalul climatologic al sfarșitului de luna septembrie. Vantul…

- In Romania luni au fost doua anotimpuri. Daca la Intorsura Buzaului, oamenii au aprins focul in sobe, pe litoral turistii au facut plaja. Luni noaptea, un val de aer polar intra in Romania, iar meteorologii anunta ca in aceasta saptamana vom asista la o schimbare drastica a vremii: cu ploi, vant puternic…

- Un val de aer polar a intrat azi-noapte în România, iar vremea s-a schimbat dramatic. Deocamdata, doar în vestul si în nordul tarii. Dar ciclonul Ali va acoperi în scurt timp întreaga tara. Temperaturile resimtite vor fi sub 10 grade celsius, iar vântul…

- Toamna isi intra in drepturi! Tara noastra va fi cuprinsa, incepand cu acest weekend, de o vreme deosebit de rece. Temperaturile vor ajunge si la 16-17 grade. De la temperaturi aflate la pragul de 30 de grade Celsius, vom ajunge, pe finalul acestei saptamani, la maxime de 18-19 grade. Sambata, se apropie…

- Perioada urmatoare va lipsita de precipitatii in cea mai mare parte a teritoriului, iar de maine se vor atinge din nou maxime de 30 de grade Celsius, au anuntat specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie. Saptamana incepe cu timp frumos in aproape toata tara. Dupa-amiaza, norii vor mai putea…