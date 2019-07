Stiri pe aceeasi tema

- Cei care se vor supune noilor reglementari vor plati mai puțin, cei care polueaza vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru deșeuri, avertizeaza Primaria municipiului Cluj-Napoca. Astfel, clujenii vor fi monitorizați prin saci cu cod de bare si în culori diferite sau chei personalizate pentru…

- Un val de aer Arctic extrem de rece și rar pentru luna mai va pune stapanire, in acest weekend, pe regiuni extinse din Europa. Temperaturile vor scadea semnificativ și brusc, iar masa de aer polar va ajunge inclusiv in sudul continentului, in zona Mediteranei, dar și in nordul Africii, potrivit Digi24.…

- "Lucrurile sunt intr-o anumita dinamica, iar cand noi am facut studiul de fezabilitate pentru un metrou (anul 2013, n.r.), am vizat traseul actualelor cai ferate. La acea vreme, studiul nostru de prefezabilitate a primit toate avizele de ducere in subteran a liniilor de cale ferata si de realizare cu…

- Un val de aer Arctic extrem de rece și rar pentru luna mai va pune stapanire, in acest weekend, pe regiuni extinse din Europa. Temperaturile vor scadea semnificativ și brusc, iar masa de aer polar va ajunge inclusiv in sudul continentului, in zona Mediteranei, dar și in nordul Africii, anunța Severe-weather.eu.

- Exista multe preconcepții legate de culoarea pielii, dar cei mai mulți dintre noi nu știm care e, de fapt, motivul pentru care un brazilian, de exemplu, are pielea mai inchisa la culoare decat un rus. The post De ce avem culori ale pielii diferite, deși ne tragem toți din maimuțe appeared first on IMPACT…

- Dupa prezentarea ofertei pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune și acceptarea acesteia in cadrul unei convorbiri telefonice, utilizatorul mai are de parcurs inca doi pași importanți pentru incheierea unui contract pentru servicii de comunicații electronice, informeaza ANCOM, potrivit…

- Fenomen rar in fotbalul romanesc: meciurile de "Onoare" din Prahova strang mai mulți platitori decat destule partide din Divizia A. Duminica, singurele blocaje pe drumurile care duc inspre Slanic, in zona de deal a județului Prahova, sunt in zona stadioanelor. Le putem spune așa: in Liga a 5-a Prahova,…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, joi, la Craiova ca PSD „s-a facut de râs înca o data”, cu numele propuse pentru portofoliile remaniate, iar a-l schimba pe Tudorel Toader cu Eugen Nicolicea la Ministerul Justiției este „ca si cum l-ai schimba pe Dragnea cu ta-su”,…