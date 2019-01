Stiri pe aceeasi tema

- Sute de israelieni i-au adus luni un ultim omagiu scriitorului Amos Oz, decedat vineri, la 79 de ani, in urma unui cancer, iar presedintele Israelului l-a descris, cu prilejul ceremoniei funerare, ca fiind unul dintre autorii cei mai renumiti ai tarii, relateaza AFP. Apropiati, dar si oameni politici…

- ”Guvernul australian s-a intrunit marti pentru a discuta despre posibilitatea mutarii ambasadei din Israel la Ierusalim”, transmite Reuters, citand doua surse apropiate dosarului. ”Cabinetul s-a reunit astazi si s-a discutat problema mutarii ambasadei in Israel. Decizia este inca in discutie”,…

- Australia nu va semna acordul ONU privind migratia pentru ca ar insemna sa isi compromita politicile dure in domeniu si sa puna in pericol securitatea nationala, a declarat prim-ministrul Scott Morrison miercuri, scrie Reuters.Astfel, Australia se alatura Statelor Unite, Israelului si mai…

- Ninge pe DN 67D, zona Godeanu unde se acționeaza cu utilaje cu lama si material antiderapant. In urmatoarele ore sunt așteptate caderi abundente de zapada, in special in zonele montane. Articolul Se acționeaza cu 2 utilaje de deszapezire in zona Godeanu! VIDEO apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionari cod galben de vant si ceata in mai multe judete. Intre timp, iarna a inceput sa isi arate coltii. Meteorologii anunta ca temperaturile vor ajunge frecvent in jurul valorii de 0 grade, iar maximele cu greu vor trece de 5. Pe drumurile din Harghita…

- Raul Iordan, in zona de nord a Israelului denumita Naharayim sau Baqura in araba (foto: www.timesofisrael.com) Printr-o miscare care a surprins opinia publica din Israel si internationala, Regele Abdallah al II-lea al Iordaniei a anuntat pe 21 octombrie ca tara sa nu va reinnoi inchirierea catre Israel…

- INCEPE RAZBOIUL. Cerul a fost impanzit de rachete, ATAC prin surprindere. Se asteapta represalii puternice din ora in ora VIDEO Armata israeliana a acuzat sambata Siria ca a ordonat, cu sprijinul Iranului, tirurile de rachete venite in cursul noptii dinspre enclava palestiniana Gaza impotriva Israelului,…

- Vremea de iarna se instaleaza, ușor, ușor in Romania. Astazi au venit primele ninsori semnificative, iar imagini spectaculoase au fost surprise pe Transfagarașan, acolo unde autoritațile au intervenit pentru deszapezirea drumului.