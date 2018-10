Fenomen rar în Japonia: Cireşi, înfloriţi din nou toamna Florile delicate de cires, care de obicei marcheaza sosirea primaverii in Japonia, si-au facut aparitia din nou in aceasta toamna, un fenomen rar, dupa cum a explicat miercuri o agentie de meteorologie nipona, potrivit AFP. Aceasta inflorire neobisnuita ar putea fi efectul fenomenelor meteorologice inregistrate de-a lungul anului, cu un sezon al taifunurilor foarte activ, potrivit expertilor intrebati de presa japoneza, care a descoperit ciresi infloriti in mai multe locuri recunoscute pentru abundenta acestor arbori. Potrivit agentiei meteorologice Weathernews, peste 300 de persoane din tara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Ciresii, visinii, merii si castanii din Banatul Montan par ca au luat-o razna si nu mai tin cont de vreme sau de anotimpuri. Mai mult, hortensiile, flori de primavara, au îmbobocit si stau sa înfloreasca din nou.

