Stiri pe aceeasi tema

- Un fenomen neobisnuit s-a produs vineri dimineata la Galati si in Republica Moldova. Localnicii au observat ca zapada cazuta nu este in totalitate alba si are nuante de portocaliu. Galatenii dau vina pe poluare provocata de combinatul siderurgic, dar specialistii spun ca este vorba despre un fenomen…

- In mai multe zone din țara s-a așternut un strat de zapada care are culoarea roz. Fotografiile s-au distribuit cu repeziciune pe rețelele de socializare, la fel ca și dezbaterile legate de cauza acestei culori mai puțin obișnuite. Alții spun, de fapt, ca zapada ar fi portocalie. Meteorologii spun ca…

- Un fenomen neobisnuit s-a produs, vineri dimineata, la Galati. Localnicii au observat ca zapada cazuta nu este in totalitate alba si are nuante de portocaliu, scrie Mediafax.Galatenii dau vina pe poluare provocata de combinatul siderurgic, dar specialistii spun ca este vorba despre un fenomen ...

- Fenomen neobisnuit in Galati! Zapada cazuta vineri dimineata si este alba, ci are nuante de portocaliu. Specalistii spun ca este vorba de un fenomen meteorologic care si-a facut aparitia in Europa. Are aceasta denumire deoarece culoarea este data de praful saharian, care este adus de un ciclon din…

- Un fenomen neobisnuit s-a produs, vineri dimineata, la Galati, noteaza Mediafax. Cetatenii au observat ca zapada cazuta nu este in totalitate alba si are nuante de portocaliu. Galatenii care au iesit vineri din casa au observat ca zapada are o culoare ciudata. Cei mai multi cetateni dau vina pe combinatul…

- Un fenomen neobisnuit s-a produs, vineri dimineata, la Galati. Localnicii au observat ca zapada cazuta nu este in totalitate alba si are nuante de portocaliu. Galatenii dau vina pe poluare provocata de combinatul siderurgic, dar specialistii spun ca este vorba despre un fenomen foarte…

- Locuitorii din Galati au reactionat pe internet dupa ce au observat ca atmosfera a capatat o nuanta portocalie in cursul diminetii de vineri, 23 martie 2018, iar zapada are si ea aceasi culoare cu tenta spre caramiziu. Explicatia fenomenului este data de meteorologi.

- Locuitorii din Galati au reactionat pe internet dupa ce au observat ca atmosfera a capatat o nuanta portocalie in cursul diminetii de vineri, 23 martie 2018, iar zapada are si ea aceasi culoare cu tenta spre caramiziu. Explicatia fenomenului este data de meteorologi.

- Locuitorii din Galati au reactionat pe internet dupa ce au observat ca atmosfera a capatat o nuanta portocalie in cursul diminetii de vineri, 23 martie 2018, iar zapada are si ea aceasi culoare cu tenta spre caramiziu.

- Nuanta de portocaliu este data de praful saharian, adus de un ciclon puternic care are loc in zona bazinului mediteraneean, explica meteorologul Gabriela Bancila. Insa, sansele ca acest fenomen sa apara si in tara noastra sunt foarte mici, atrage atentia meteorologul. „In partea de sud a Peninsulei…

- Un fenomen destul de rar va avea loc in Romania. Pe langa avertizarile de Ninsori, viscol si ger un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald va ajunge in Romania. Acesta se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania, informeaza Antena3.ro. Fenomenul se resimte deja in…

- Ninsorile, viscolul si gerul pentru care s-a emis cod portocaliu sunt insotite de un fenomen mai rar. Un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania. Fenomenul se resimte deja in Grecia, mai ales pe insulele Creta…

- Ne pregatim de doua zile de iarna autentica în mare parte din tara. Peste doua ore, intra în vigoare prima atentionare, codul galben de ninsoare si viscol, apoi, de la ora 23, sudul tarii se va afla sub cod portocaliu.

- In Romania, peste doua ore, intra in vigoare prima atentionare, codul galben de ninsoare si viscol, la fel, ninsoare ar putea reveni si in Moldova.Vremea rea ar putea aduce si un fenomen neobisnuit, e posibil ca zapada cazuta sa aiba o nuanta portocalie.

- Un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania. Citeste si ANM a emis o noua alerta meteo joi dimineata. Vezi zonele vizate Fenomenul se resimte deja in Grecia, mai ales pe insulele Creta si Rhodos, dar si la…

- De astazi, de la ora 15.00, mai multe judete din tara, inclusiv Alba, intra sub Cod Galben si Portocaliu de ger, ninsori si vant. Acestea ar putea fi insotite de un fenomen mai putin obisnuit.

- O avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, va intra in vigoare joi, la ora 15.00. De joi de la ora 23.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu, urmand a se inregistra ninsori abundente si viscol.

- Meteorologii anunța cod portocaliu de ninsori in intervalul 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15.In intervalul menționat, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade mai scazute decat mediile climatologice ale perioadei in cea mai mare parte a țarii. In…

- Avalansa pe Transfagarasan, pe 17 martie. Sambata dimineața, o avalanșa mare a blocat o porțiune de drum din Transfagarașan cuprins intre Cabana Capra și Conacul Ursului. Din fericire, nu au fost persoane surprinse de zapada. De altfel, salvamontiștii argeșeni atrag atenția asupra faptului ca in zona…

- Andreea Marin a facut o incercare indrazneața de look. Și-a pus o peruca alba, iar fanii au fost impresionați. Imaginile cu Andreea Marin cu parul alb au adunat aproape 5.000 de like-uri pe Facebook in cateva ore de la publicare. „Fugim de firele de par alb, nu-i așa? Eu le am inca de la 18 […] The…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata doua atentionari nowcasting cod galben de vizibilitate redusa și depuneri inghețate in doua județe din Romania. Polițiștii trag și ei un semnal de alarma și ii avertizeaza pe șoferi sa fie prudenți și sa adapteze viteza la condițiile…

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu. In aceste conditii, unitatile de invatamant…

- Meteorologii spun ca de vina ar fi o masa de aer foarte rece care a schimbat rapid temperatura iar atmosfera s-a incarcat electric. Batranii spun ca atunci cand tuna și fulgera pentru prima data in noul an, este bine sa pui pe frunte un obiect de aur, inelul sau verigheta. Potrivit…

- Meteorologii de la ANM au emis noi avertismente de tip cod galben și portocaliu de ger, care afecteaza întreaga suprafața a țarii.COD GALBEN -Interval de valabilitate: 28 februarie, ora 11.00 – 02 martie, ora 20.00Valul de frig va persista și se va intensifica…

- Un fenomen extrem de rar s-a înregistrat, noaptea trecuta, în județul nostru. A tunat și a fulgerat în timp ce ningea. Meteorologii spun ca de vina ar fi o masa de aer foarte rece care a schimbat rapid temperatura iar atmosfera s-a încarcat electric. CONSTANȚA. Lista drumurilor…

- Aflata de mai bine de 24 de ore sub cod portocaliu de viscol și ger, țara noatra va fi lovita de un nou ciclon mediteranean, care va aduce cu el mai multe ninsori, dar și zapada troienita in partea de sud a tarii. Anunțul a fost facut astazi, 27 februarie, cu puțin timp inainte de […] The post Romania…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Meteorologii de la ANM au emis o serie de avertismente de tip cod galben și portocaliu de ger, care afecteaza toata țara.COD GALBEN - Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 03 – 01 martie, ora 10Valul de frig va cuprinde treptat toata țara și va fi în intensificare,…

- Iarna grea loveste Romania. Un val de ninsori viscolite, insotite de frig patrunzator, pun stapanire pe sud-estul tarii. De luni dimineata, de la roa 10.00 si pana marti, 27 februarie, ora 14.00, Calarasiul se afla sub avertizare de cod portocaliu de ninsori.

- Meteorologii anunța cod portocaliu de frig in urmatoarele zile in aproape toata țara. Temperaturile vor fi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, pana pe 1 martie.

- ANM a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol pentru perioada 26 februarie – 1 martie, perioada in care temperaturile vor fi foarte scazute, ajungand chiar la -22 de grade. Codul portocaliu de ninsori și viscol este valabil pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, in perioada…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, traficul se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere, mai exact pe cele din jumatatea de nord a tarii, unde ninge slab in majoritatea zonelor si mai puternic pe alocuri. Momentan nu exista blocaje din cauza conditiilor meteorologice. La randul…

- Doua orașe din sudul Marocului, aflate la porțile deșertului, sunt acoperite de o mantie alba, informeaza TVR. E un fenomen meteo extrem de rar, nu s-a mai intamplat așa ceva de 60 de ani. Imaginile acestea au facut inconjurul rețelelor de socializare. Iar localnicii, uimiți de peisaj, au…

- Ninsori abundente in Capitala, pe 21 ianuarie. Jumatate din țara e afectata de ninsori și viscol, iar in București e soare și vreme placuta, ținand cont de perioada in care ne aflam. Meteorologii anunța un ciclon de aer rece, care va intra in țara sambata, pe 20 ianuarie, și ninsori abundente in sudul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de vant puternic, care va troieni zapada, in sudul județului Alba. In Carpații Meridionali și in Carpații de Curbura, viteza vantului la rafala va depași 80…90 km/h, iar pe creste se vor mai atinge 100 – 120 km/h troienind zapada.…

- Meteorologii vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Incepand de astazi, ora 18, si pana maine, ora 20, va fi cod portocaliu de vant puternic si viscol,…

- Meteorologii ANM vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22 Fenomene vizate:…

- 19 judete sunt vizate de avertizarea emisa, iar cel mai puternic vor fi lovite zonele din estul tari. Alina Serban, de la Administratia Nationala de Meteorologie, a declarat miercuri, la Antena 3, ca ne așteapta vant puternic in zonele montane și ninsori in partea de est a teritoriului.

- Meteorologii au emis de curând prognoza meteo pentru zilele urmatoare și au anunțat la ce ar trebui sa ne așteptam. Temperaturile vor continua sa scada, iar cerul va prezenta înnorari în partea de sud a țarii, unde va ninge slab.

- Meteorologii au avertizat, vineri, ca exista risc insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde este cel mai mare strat de zapada din judet, de 111 centimetri.

- Zapada a cazut peste dunele deșertului Sahara. Locuitorii orasului Ain Sefra din nordul Algeriei, unde s-a inregistrat temperatura de un grad Celsius, s-au dat pe derdelus duminica dimineata inainte ca zapada sa se topeasca.

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in Sibiu, județ vecin cu Alba, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania – Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara. Zona turistica […]

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- Locuitorii din Republica Moldova au putut observa pe cer ieri noaptea un fenomen uimitor și inexplicabil. O forma fizica ciudata și mișcatoare a aparut în plina benza, care semana foarte mult cu un OZN, scrie publika.md Pe rețelele de socializare au aparut mai multe poze și descrieri…

- Meteorologii anunta cod galben de vant asociat cu ninsori pana la ora 17:00 in zona de munte din judetele Buzau, Arges, Prahova si Dambovita. Pentru zona montana a judetului Caras - Severin este instituit cod portocaliu.Avertizarea meteorologica vizand zonele de munte din cele patru judete…