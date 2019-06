Fenomen natural spectaculos la Mamaia. Apare, pe cer, odata la un deceniu (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Toate corpurile celeste au un Pol Nord, așa cum are și Soarele, doar ca pâna acum acesta nu a fost niciodata vazut de pe Pamânt. Însa, cercetatorii au reușit sa obțina o fotografie cu Polul Nord al astrului ceresc în premiera.

- Echipajele ISU Bucuresti-Ilfov au inregistrat, in urma ploii torentiale de vineri, 173 de interventii in judetul Ilfov si 131 in Bucuresti, conform celui mai recent bilant, transmis sambata dimineata de institutie. In continuare se intervine in orasul...

- Primaria Municipiului Constanta prin Serviciul Gestionare Spatii Verzi continua lucrarile de igienizare si cosit in cartierele din oras. Potrivit unui comunicat transmis de Primaria Municipiului Constanta, lucratorii au taiat, zilele acestea, iarba in parcul Arheologic, in parcul de la Gara, in zonele…

- Tartrul reprezinta piatra care se formeaza pe suprafața dinților și este un depozit organo-mineral, care apare atat la dinții de lapte, cat și la cei permanenți sau cei puși. Culoarea variaza, de la galben deschis la maro, și apare, in general, la persoanele cu o igiena orala precara. Spalatul pe dinți…

- Editia 2019 a treia a ultramaratonului "Autism 24h Marea Neagraldquo; se va desfasura sambata, 4 mai, pe nisipul din statiunea Mamaia, in organizarea Centrului Psihologic "Marea Neagraldquo;, si are ca scop promovarea dreptului la integrare in comunitate a persoanelor cu dizabilitati. Startul va fi…

- Un accident rutier a avut loc in prima zi de Paste in localitatea Padina, judetul Buzau. Din primele informatii o masina a intrat intr o casa si s a rasturnat.Martorii spun ca cei din masina nu au patit nimic, dar ar fi fugit de la locul accidentului.Se pare ca soferul ar fi fost prins mai taziu de…

- Un ciclon care a lovit sud-estul Africii are potențialul sa fie cel mai devastator fenomen natural care afecteaza emisfera sudica. Sute de morți, orașe intregi rase de pe suprafața pamantului și milioane de sinistrați in Mozambic, Malawi și Zimbabwe.

- Pe drumul judetean DJ 251 (Galati-Pechea-Tecuci) au fost facute sambata o serie de fotografii care arata ca norii s-au propagat aproape la fel ca foarte cunoscutele furtuni de nisip din Africa, din zona subsahariana.