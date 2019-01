Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii localitații Smeeni din județul Buzau au fost martorii unui fenomen meteorologic rar: au fost semnalate tunete și fulgere in timp ce afara ningea. Mai mulți localnici s-au trezit in cursul nopții din cauza tunetelor puternice de afara. Pe geam ei au putut observa și fulgere care au luminat…

- Specialiștii DSVSA Buzau sunt in alerta dupa ce, la puțin timp dupa confirmarea cazului de pesta porcina africana la toți cei patru porci din gospodaria unui asistent veterinar din Focșanei, comuna Vadu Pașii, o alta suspiciune a aparut in satul-reședința al comunei, cazuri care au legatura intre ele.…

- Polițiștii buzoieni au reușit sa-l identifice pe barbatul care, la sfarșitul unei curse pe care o solicitase, l-a injunghiat și talharit pe taximatristul care l-a dus la destinație. Agresiunea a fost comisa in noaptea de sambata spre duminica in comuna buzoiana Cilibia. Suspectul, in varsta de 28 de…

- In judetul Buzau, traditia stropirii animalelor cu agheasma a ramas doar in satele comunei Smeeni. Pentru tinerii din Caltuna, ziua de Boboteaza este singurul prilej din an de a se fali cu priceperea in manuirea hamurilor si cu frumusetea cailor.

- Toata țara a fost in sarbatoare de 1 Decembrie, dar imaginile unice au venit dintr-o comuna din Buzau! Ziua Naționala a fost sarbatorita cu mașina de gunoi și cu escavatorul! Socul paradei de 1 Decembrie a fost momentul in care, in timp ce fanfara intona „Treceti batalioane romane Carpatii”, pe strada…

- Ziua Veteranilor din teatrele de operații va fi sarbatorita, vineri, 9 noiembrie de militarii din garnizoana Buzau printr-o ceremonie militara și religioasa, incepand cu orele 11.00 la Monumentul Eroilor din Teatrele de Operații din comuna Smeeni, din județul Buzau.La ceremonie vor participa reprezentanti…

- Locuitorii din Brazi, Prahova, au la ei in comuna cele mai moderne stații de transport public nu doar din județ, ci și din țara. Este vorba de 11 stații de transport public, amplasate in satele comunei Brazi, pentru navetiști, denumite, mai in gluma, mai in serios "ca-n Dubai".