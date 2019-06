Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se mentine calduroasa in mare parte din tara, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depasi usor pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime se vor incadra intre 26 si 36 de grade. De asemenea, in zonele de deal si de munte, precum si in…

- Vremea va fi instabila in cea mai mare parte a tarii. Cerul va avea innorari temporar accentuate, iar cu precadere in regiunile estice, sud-estice, nordice The post Prognoza meteo 24-31 mai. Vremea se incalzeste, iar in vestul țarii va ploua appeared first on Renasterea banateana .

- Ploile torentiale si vijeliile au lovit aseara zona Banatului. La Timisoara, vantul puternic a luat pe sus acoperisurile si a rupt copacii. Oamenii surprinsi de furtuna in oras abia au avut timp sa se adaposteasca. A fost Cod Galben acolo pana in aceasta dimineata. Iar avertizarea de vreme rea s-a extins.…

- O noua tornada a fost filmata luni seara in Calarasi. Imaginile cu fenomenul meteo extrem au impanzit retele de socializare, fiind distribuite si pe pagina de Facebook a Consiliului Judetean, scrie Mediafax. Imagini cu fenomenul meteo extrem au fost publicate ...

- Pericolul inundatiilor inca nu a trecut in zona de vest a tarii, desi o situatie critica a fost, deocamdata, depasita. Hidrologii avertizeaza, insa, ca... The post Raurile din vestul tarii raman amenintatoare! Situatia in zonele Sag, Giroc si Partos appeared first on Renasterea banateana .

- Un fenomen meteo extrem de rar va pune stapanire, in weekendul care urmeaza, peste mare parte din Europa, inclusiv Romania.Temperaturile vor fi aproape de ... The post Un fenomen meteo extrem de rar vine cu temperaturi aproape de inghet in Europa. Valul polar va afecta vestul țarii appeared first on…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru astazi, iar veștile nu vor fi deloc pe placul celor care sperau sa se bucure de vreme buna in mini - vacanța de Paști - 1 Mai.Citește și: Absolut HALUCINANT - Localnicii au FURAT tot ce au gasit langa mașina in care a MURIT Razvan Ciobanu - Oamenii…

- Activitate mai intensa decat de obicei a fulgerelor, in mai multe regiuni ale Europei. Au fost inregistrate peste 175.000 fulgere, in decurs de doua zile, potrivit Severe Weather, citeaza digi24.ro.