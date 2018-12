Stiri pe aceeasi tema

- Sunt momente extrem de tensionate in Marea Britanie unde premierul Theresa May iși va juca viitorul politic in aceasta seara. Ea urmeaza sa fie supusa unui vot de incredere de catre deputații conservatori. Mulți conservatori s-au aratat extrem de nemulțumiți de acordul pentru Brexit pe care…

- Ger și viscol extrem saptamana viitoare. Prognoza meteo 26 noiembrie-2 decembrie. Vremea saptamana viitoare va avea episoade de ger, ninsori abundente și viscol. Meteorologii anunța temperaturi minime de - 14, - 15 grade Celsius.

- O intelegere de ultima ora in problema Gibraltarului, potrivit careia Spania va putea negocia in mod direct cu Regatul Unit viitorul micului teritoriu britanic, a salvat intalnirea care va avea loc, duminica, intre liderii UE privind acordului retragerii britanice din Uniunea Europeana.

- Jurnalistul Radu Tudor susține ca fenomenul Fake News este unul extrem de periculos și in acest sens citeaza publicația Intelligence, aparținand SRI, acolo unde este identificat un roman care a promovat fake news in sprijinul lui Donald Trump. ”Publicatia Intelligence apartinand Serviciului Roman…

- Planurile presedintelui american Donald Trump ca SUA sa dezvolte noi rachete balistice dupa retragerea din tratatul privind fortele nucleare intermediare sunt 'extrem de periculoase', a apreciat miercuri Kremlinul, transmite Reuters. Vorbind despre intentia Washingtonului de a se retrage din…

- Cel puțin 141 de persoane și-au pierdut viețile in urma inundațiilor din Nigeria, ce au fost provocate de ploile torențial din ultima perioada. Meteorologii au, insa, vești proaste, intrucat la mijlocul saptamanii este posibil ca vremea severa sa se intensifice.

- Meteorologii au emis o informare meteo de intensificari ale vantului, și racire accentuata, care intra in vigoare din aceasta seara si tine pana miercuri dimineata. Totodata, a fost emis un cod galben de vant, valabil luni in intreaga țara. Concret, de duminica seara, de la ora 23:00, pana miercuri…

- Meteorologii au emis atentionari meteo si coduri galbene, valabile de astazi si pana miercuri, perioada in care temperaturile scad drastic, si cu 10 grade mai mici decat normalul acestei perioade, iar vantul va bate cu putere, ajungand la 120 de km la ora.