Fenomen alarmant în Groenlanda. Două miliarde de tone de gheață s-au topit într-o zi Fenomen alarmant in Groenlanda. Doua miliarde de tone de gheața s-au topit intr-o zi, saptamana trecuta. Experții spun ca situația este neobișnuita nu doar din cauza cantitații de gheața, ci și a perioadei. De obicei un astfel de fenomen poate aparea abia in iulie. Daca se menține ritmul, spun experții, in 2019 se vor stabili noi recorduri in privința cantitații de gheata pe care Groenlanda o va pierde. Explicațiile specialiștilor iau in calcul mișcarea unor mase de aer care au dus la creșterea temperaturii in Groenlanda și la reducerea precipitațiilor. Post-ul Fenomen alarmant in Groenlanda.… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

