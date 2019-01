Stiri pe aceeasi tema

- Zodiac CHINEZESC 2019. Ce aduce Anul Mistretului de Pamant pentru toate zodiile ZODIAC CHINEZESC 2019, ANUL MISTRETULUI DE PAMANT. Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti…

- Horoscopul pe Ianuarie 2019 trebuie sa faca ceea ce majoritatea crede. Chiar daca astrele iti vor arata asta intr-un mod sigur, in Ianuarie nu le vei urma daca nu iti place directia pe care ti-o arata. Berbec ianuarie Horoscop 2019 Ianuarie va fi o luna fructuoasa pentru Berbec. Trebuie…

- Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa. Nu este deloc indicat sa cheltui peste…

- Horoscop chinezesc 2019. Cum va fi Anul Mistrețului de Pamant – Mistrețul este al doisprezecelea semn din horoscopul chinezesc și marcheaza inceputul anotimpului de iarna in astrologia BaZi, fiind o zodie de apa. Conform calendarului tradițional chinezesc Solar, pe 4 februarie 2019, ora 03:50 intram…

- CHIȘINAU, 24 nov – Sputnik. Conform horoscopului chinezesc, anul 2019 este anul Mistrețului de pamânt. Mistrețul este al doisprezecelea semn din horoscopul chinezesc și marcheaza începutul anotimpului de iarna în astrologia BaZi, fiind o zodie de apa. Conform calendarului…

- CHIȘINAU, 24 nov – Sputnik. Conform horoscopului chinezesc, anul 2019 este anul Mistrețului de pamânt. Mistrețul este al doisprezecelea semn din horoscopul chinezesc și marcheaza începutul anotimpului de iarna în astrologia BaZi, fiind o zodie de apa. Conform calendarului…

- BERBEC Berbecul este semn de foc și deseori acest nativ simte nevoia sa fie stralucitor. Cea mai potrivita culoare pentru acest an este roșu aprins. TAUR Acestui nativ anul acesta i se recomanda o culoare precum albastru pentru a deveni calm. GEMENI Anul acesta,…

- In astrologia chinezeasca, anul 2018 este Anul Cainelui de Pamant, iar culorile succesului sunt galben, maro, nuanțele de nisipiu, oliv, auriu și multe altele. Afla culoarea ta norocoasa pentru acest an in funcție de zodie, potrivit realitatea.net.