Stiri pe aceeasi tema

- Un editorial publicat de o serie de vedete si intelectuale franceze, printre care celebra actrita Catherine Deneuve, in ziarul Le Monde apara "libertatea de a inoportuna" a barbatilor si se pronunta impotriva campaniei de denunturi care a aparut dupa izbucnirea scandalului Weinstein, scrie AFP.

- Mai multe femei, printre care si actrita Catherine Deneuve, au semnat marti un articol aparut in ziarul Le Monde in care ''apara'' libertatea barbatilor de ''deranja'' si se opun ''campaniei de denunturi'' aparute dupa cazul Weinstein, o luare de pozitie…

- Noua turiști, cu varstele cuprinse intre 21 și 25, se afla in stare critica, in Australia, dupa ce au consumat o pudra alba despre care au crezut ca este cocaina. Ei au gasit substanța intr-un pachet care a fost trimis in casa care stateau, pe numele fostului chiriaș. Cei noua turiști se aflau intr-o…

- Celebrul saptamanal britanic The Economist, stindard al liberalismului, a desemnat Franta "tara anului" 2017 pentru alegerea lui Emmanuel Macron, estimand ca noul presedinte "a maturat fostul regim", informeaza AFP. "Franta a depasit asteptarile", scrie revista intr-un editorial publicat in ultimul…

- Celebrul saptamanal britanic The Economist, stindard al liberalismului, a desemnat Franta "tara anului" 2017 pentru alegerea lui Emmanuel Macron, estimand ca noul presedinte "a maturat fostul regim", informeaza AFP. "Franta a depasit asteptarile", scrie revista intr-un editorial publicat…

- Parlamentul Frantei a aprobat o lege care interzice exploatarea sau productia de petrol si gaze începând cu 2040. Sub sub noua lege, autorizatiile de sondare nu vor mai fi reînnoite si nu vor mai fi emise permise de acest fel. Miscarea este mai mult simbolica,…

- Presedintele Siriei Bashar al-Assad a atacat luni in mod violent Franta, pe care a acuzat-o de ”sustinerea terorismului” si a apreciat ca Hexagonul ”nu are dreptul sa vorbeasca despre pace” in Siria, relateaza AFP, citat de News.ro. Critica sa virulenta intervine la citeva zile dupa ce Parisul a acuzat…

- Presedintele Siriei Bashar al-Assad a atacat luni in mod violent Franta, pe care a acuzat-o de ”sustinerea terorismului” si a apreciat ca Hexagonul ”nu are dreptul sa vorbeasca despre pace” in Siria, relateaza AFP, citat de News.ro . Critica sa virulenta intervine la cateva zile dupa ce Parisul a acuzat…

- Reactia judecatorului vine dupa ce Tudorel Toader a adus argumente in favoarea plasarii procurorilor aub autoritatea ministrului Justitiei, dand exemplul Frantei, unde procurorii sunt plasati sub controlul direct al sefilor lor ierarhici si sub autoritatea ministrului de justitie. El a adus ca argument…

- Criticul literar Bazil Popovici, fost ambasador și consul al Romaniei, este sceptic in ceea ce privește Timișoara – Capitala Europeana Culturala 2021, in ciuda unui prim feedback pozitiv venit de la Bruxelles, insoțit și de sugestii de imbunatațire ale programului. Cirkus Cirkor, printr-un spectacol…

- Legile justitiei | Comisia a reluat dezbaterile. Predoiu: Am primit miercuri noaptea amendamente UNJR care „evapora” competenta DNA Comisia speciala pentru pentru legile Justitiei a reluat joi dezbaterile pe marginea proiectului de modificare a Legii de organizare judiciara, in conditiile in care PSD…

- Nel-Peters, care are o diploma in management, a fost urmata de Miss Colombia, Laura Gonzalez, si Miss Jamaica, Davina Bennett, potrivit The Hollywood Reporter.Un numar de 92 de femei din intreaga lume au participat la concurs. Editia de anul acesta a avut cel mai mare numar de participante.…

- Premierul libanez demisionar Saad Hariri a aparut, ieri, în mod oficial, în țara, pentru prima data dupa ce și-a dat bizara demisie, de la 4 noiembrie, în timp ce se afla la Riad, Arabia Saudita. Acesta a fost prezent la parada militara organizata cu ocazia Zilei Independenței…

- Liderul Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, a afirmat marți, la mitingul de protest organizat la Mioveni de angajații de la Dacia, ca Guvernul incearca sa ''dezbine'' mișcarea sindicala prin intermediul prefecților, care ar fi primit ordin sa invite liderii la discuții. "Astazi…

- La intrebarea senatoarei de centru Nathalie Goulet, care considera ca revenirea jihadiștilor in Europa din Siria și Irak 'constituie un motiv de ingrijorare pe termen scurt, mediu și lung', Collomb a raspuns ca aceasta problema 'este gestionata perfect astazi' in Franța.Potrivit lui, acordurile…

- Danielle Darrieux, care a debutat in lumina reflectoarelor in 1931 si care a jucat in 110 filme in opt decenii cu Max Ophuls, Claude Chabrol sau Andre Techine, a murit marti la varsta de 100 de ani in locuinta ei din Paris. Veritabila legenda a unui secol de cinematografie, ea a intruchipat, inainte…

- In ultimele zile, sub hashtag-ul #metoo, tot mai multe femei vorbit despre momentele in care au fost harțuite sau molestate de barbați. Tot mai multe femei au inceput pe rețelele sociale sa povesteasca momentele teribile prin care au trecut, iar fosta gimnasta Mckayla Maroney, 21 de ani, a dezvaluit…