Stiri pe aceeasi tema

- Statisticile Eurostat spun ca cifra femeilor care traiesc singure cu copiii este de șapte ori mai mare decat cea a barbaților, numarul femeilor il depașește pe cel al barbaților, iar satisfacția asupra vieții este similara la ambele categorii, scrie Mediafax.

- Deși inainte de ’89 a condus revista Teatru, Ion Cristoiu a marturisit, la emisiunea “Marius Tuca Show”, ca nu a simțit nevoia sa mai frecventeze salile de teatru, ramanand sub impresia marilor roluri interpretate de actori in trecut, conform Mediafax.Citește și: LOVITURA pentru Parchetul…

- Romania se afla, potrivit unui studiu Eurostat din 2019, pe primul loc in ceea ce privește rata nașterilor in randul adolescentelor și pe ultimul loc in ceea ce privește rata nașterilor in randul femeilor de peste 40 de ani, scrie Mediafax.

- Recunoscuta pentru strictețea ei cand vine vorba de colectat taxe, municipalitatea din Berlin le-a facut un cadou neobișnuit femeilor din oraș: bilete cu 21 la suta reduse, in transportul in comun, in luna martie. La automatele pentru tichete din stațiile de metrou, autobuz și tramvai se poate achiziționa…

- Media salariilor orare pentru femei, in Romania, este cu doar 5,2% mai redusa decat in cazul barbatilor, procentaj prin care tara se pozitioneaza pe primul loc in clasamentul UE-28, unde, potrivit celor mai recente date Eurostat, aceasta medie este de 16,2%, a aratat, la New York, ministrul Muncii,…

- Daca ipotetic societatea ar fi condusa de femei, majoritatea barbatilor cred ca aceasta ar fi orientata catre frumos si arta (59-) si pacifista (50-). Alte aspecte pozitive ar fi ca acea societate ar avea un nivel ridicat de educatie (46-), ar fi ecologista/orientata spre sustenabilitate (42-), optimista…

- Diferenta dintre rata de ocupare a barbatilor si cea a femeilor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani a ajuns in Uniunea Europeana la 11,5 puncte procentuale in 2017, de la 11,6 puncte procentuale in 2016, arata datele prezentate marti de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat). In 2017, cele mai…