Stiri pe aceeasi tema

- Sportul face parte din rutina ta zilnica, dar te-ai saturat sa ieși din casa cu aceleași coafuri de fiecare data? Uraști cand parul ți se lipește de pielea transpirata de pe gat sau fața? Poate e timp sa renunți definitiv la vechea și banala coada de cal și sa incerci noi stiluri, care sa iți... Read…

- O analiza realizata de Gothaer Asigurari Reasigurari asupra comportamentului femeilor si barbatilor in materie de asigurari, arata ca femeile sunt mai interesate de asigurarile medicale aferente calatoriilor in srainatate.

- Martie s-a consacrat deja ca luna dedicata doamnelor (domnilor, ne pare rau, e realitatea), ceea ce ne-a starnit curiozitatea și ne-a determinat sa analizam ce preferințe și ce comportament au doamnele din portofoliul de clienti Gothaer, pentru ca le prețuim, le respectam și vrem sa le vedem mereu mulțumite!…

- Daca feministele din intreaga lume ar incerca sa gaseasca o lume ideala, in care societatea sa aiba la baza principii matriarhale, femeile sa se gospodareasca singure, dupa bunul plac, nimeni sa nu le iasa din cuvant, iar barbații sa fie puși la punct de bunici, mame, soții și fiice, atunci, cu siguranța, Insula…

- Un studiu recent arata ca femeile sunt mult mai fericite decat barbatii insa fericirea vine la pachet cu mai mult stres pentru doamne. Cauza stresului consta in jongleria dintre numarul orelor petrecute pentru o viata profesionala implinita si cele dedicate maternitatii care este o ocupatie pe termen…

- de Valeriu Lupu – doctor in stiinte medicale"Femeile rationeaza, comunica si actioneaza ca femeile, iar barbatii – ca barbatii si este foarte bine asa, pentru ca o femeie barbata este tot atatde dezagreabila ca si un ...

- Bianca Dragușanu este o femeie sigura pe ea care știe intotdeauna ce vrea. Faptul ca un barbat nu platește consumația unei femei, este un lucru pe care nu il accepta sub nici o circumstanța.

- In plus, Soarele intra pe 20 martie ora 18:15 in Berbec, deci din 21 martie incepe zodia Berbecului.Relatiile cu ceilalti oameni din jurul nostru sunt influentate de configuratiile astrale si prin fiecare in parte ne confruntam cu emotiile si cu lectiile noastre de viata, prin ei ne ies la iveala…

- ISTAT este cel care a elaborat o cercetare pentru Continental, producatorul german de pneuri, dintotdeauna sensibil cand e vorba de siguranta circulatiei a constat ca femeile provoaca mai putine accidente decat barbatii.

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- O superstitie veche spune ca Zilele Mosilor sunt mult mai calduroase, mai bune dar si mai senine, asemuindu-se sufletului Mosilor. Mai mult, se spune ca mucenicii ar fi spiritele acestor stramosi mitici. In aceasta zi femeile obisnuiesc sa prepare unele preparate pe care ele le aduc ofranda. Toate…

- În ziua de 8 martie, chiar de la prima ora, florariile din capitala au fost luate cu asalt de cumparatori. Pentru femeile dragi, aceștia au ales fie trandafiri, fie lalele, zambile sau orhidee. Prețurile pentru flori sau compoziții variaza în funcție de preferințe – între…

- O femeie de afaceri din Statele Unite a cumparat o insula, in toamna lui 2017, pe care a transformat-o intr-o destinație de vacanța in care, atenție, au acces doar femeile. ,,Se pot intampla lucruri magice...”.

- In ajunul Zilei Internaționale a Femeii, Biroul Național de Statistica din Republica Moldova, prezinta un portret statistic al femeilor și barbaților din țara. Potrivit datelor BNS, populația feminina predomina in randul populației din Republica Moldova, la 100 femei revenind 93 barbați.

- Fenomenul discriminarii in Republica Moldova este un subiect larg discutat. Intr-un raport privind situația in domeniul prevenirii și combaterii discriminarii in Republica Moldova in 2017, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminarii și asigurarea egalitații vine sa scoata evidența cele mai…

- Desi mai sint citeva zile pina la 8 martie, multi au intrat deja in febra cautarii cadourilor. Barbatii se gindesc cum sa-si suprinda femeile dragi, iar magazinele abunda de oferte. Ca de obicei, cea mai mare aglomeratie se formeaza la tejghelele cu parfumuri si cosmetice. Cu oferte bune vin și magazinele…

- Cand vine vorba de femeia alaturi de care iși vor petrece restul vieții, barbații au gusturi diferite, la fel și pretenții. Astrele ne dezvaluie care sunt zodiile de femei care sunt cele mai ravnite de barbați. Tu ești pe lista?

- Femeile sunt cele mai prețioase creaturi daruite omenirii de Dumnezeu. Ele ne dau viața, ne iubesc necondiționat, ne protejeaza, ne sunt alaturi la bine, dar mai ales la greu. Știu mereu sa ne ofere ceea ce avem nevoie: atenție, sprijin, dragoste, ințelegere. Sunt impulsul de care avem nevoie pentru…

- Ca rezultat al unei relatii cu o femeie mai in varsta este ca atractia se va finaliza cu ea care va deveni „genul lui”. Odata ce vei fi cu o femeie mai mare decat tine, cu greu vei gasi un tutor mai bun. Iata 5 motive pentru care barbatii tineri spun ca iubitele in varsta sunt superioare…

- Femeile sunt cele mai prețioase creaturi daruite omenirii de Dumnezeu. Ele ne dau viața, ne iubesc necondiționat, ne protejeaza, ne sunt alaturi la bine, dar mai ales la greu. Știu mereu sa ne ofere ceea ce avem nevoie: atenție, sprijin, dragoste, ințelegere. Sunt impulsul de care avem nevoie pentru…

- Te-ai intrebat vreodata de ce femeile tind sa aiba mainile mai reci decat ale partenerilor lor, chiar și cand temperaturile de afara nu sunt scazute? Raspunsul i-a surprins chiar și pe cercetatorii de la Universitatea Cambridge, care au realizat un studiu pentru a stabili de ce mainile femeilor și copiilor…

- Partidul islamist AK a propus ideea prima data in 2004, la doi ani dupa ce a preluat puterea, ca parte a unor modificari mai ample ale codului penal. Dar propunerea nu a fost primita bine de opozitia secularista, iar oficialii UE au spus ca ar putea pune in pericol eforturile Turciei de a adera la blocul…

- Vedem tot timpul cupluri formare dintr-un barbat in varsta si o tinerica. Ne intrebam de ce si cum e posibil? Astfel de situatii sunt acum aproape normale, numai ca exista o explicatie cu privire la motivul pentru care barbatii trecuti de o anumita varsta au ochi numai pentru fete tinere.

- In perioada Evului Mediu, se spune ca femeile care vorbeau prea mult erau pedepsite aspru de sotii lor. Daca astazi vi se poate parea grotesc, atunci era o metoda preferata de a le inchide gura doamnelor

- Citeste tot materialul pe evz.ro Post-ul Evz.ro – Testele secrete prin care femeile pot depista barbații agresivi. Un psiholog criminalist celebru in Romania are toate raspunsurile apare prima data in Libertatea.ro .

- Telefonul lui suna pe melodia din filmul „Nașul” pentru ca, spune el, in tinerețe și-a propus sa „ii puna in cap” pe mafioții pe care ii vedea in celebra trilogie americana. Dupa jumatate de secol in care a avut de-a face cu infractori, psihologul criminalist Tudorel Butoi spune ca soluția ca aceștia…

- Barbatii au 43 de ore libere pe saptamina, asta in comparatie cu femeile, care au cu cinci ore mai putin, conform unui nou studiu. Raportul a aratat ca femeile aveau, in 2015, doar 38 de ore de petrecere a timpului liber pe saptamina, timp in care alegeau sa se odihneasca sau sa socializeze. Cercetatorii…

- 1. Nu apreciaza gesturile mici. O casatorie fericita se menține doar prin efortul ambilor parteneri. Femeile, prin natura lor, sunt mult mai romantice și mai protectoare, in comparație cu barbații. De cele mai multe ori, femeile sunt cele care fac gesturi frumoase pentru partenerul lor pentru…

- Explicatii extrem de importante ale specialistilor in urma unui studiu extrem de important. Rezistenta mai mare la efort a barbatilor este un adevar general acceptat, pe care putini il contesta. Cercetatorii insa au cautat si o explicatia a acestui fapt, astfel ca au ajuns la concluzia ca fenomenul…

- BERBEC: Aceste native sunt extrem de impulsive și acționeaza dupa cum le taie capul. Femeile berbec nu ezita sa spuna ce gandesc și nu se gandesc de cele mai multe ori inainte de a spune ceva și ajung sa-i raneasca pe cei din jurul lor. Barbații care au alaturi o femeie berbec au de…

- Fostul inginer concediat de Google in luna august, care a starnit controverse in Silicon Valley dupa ce a scris un memorandum intern in care spunea ca exista cauze biologice pentru superioritatea barbatilor in domeniul tehnologiei, si-a dat in judecata fostul angajator luni, sustinand ca este o victima…

- BERBEC: Barbații berbec nu suporta femeile care sunt reci in dormitor. O femeie care nu este pasionala și nu se implica in așternuturi nu le trezește nici un fel de atenție acestor barbați. TAUR: Pentru acești barbați este foarte importanta atmosfera din dormitor in timpul amorului.…

- Numarul nord-coreenilor care fug in Coreea de Sud - mai putin de o suta pe luna - a coborat in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii 15 ani, a anuntat vineri Seulul, un semn al unor controale sporite efectuate de Beijing si Phenian.

- Numarul nord-coreenilor care fug in Coreea de Sud - mai putin de o suta pe luna - a coborat in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii 15 ani, a anuntat vineri Seulul, un semn al unor controale sporite efectuate de Beijing si Phenian, scrie digi24.ro.Un total de 1.

- O noua lege care prevede ca este ilegal ca femeile sa fie platite mai putin decat barbatii a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 in Islanda. Companiile vor trebui sa obțina o certificare pentru a demonstra salariul egal.

- Islanda a devenit, in mod oficial, prima țara din lume care a legalizat salariul egal dintre barbați și femei. Pe 1 ianuarie, parlamentul, compus din aproximativ 50% femei, a adoptat o lege care interzice diferența de salarizare dintre barbați și ...

- Politia din Teheran va deveni mai indulgenta cu cei care încalca legile islamice, inclusiv femeile care nu poarta haine lungi si nu-si acopera parul. Dar aceste schimbari sunt valabile doar în capitala iraniana. Persoanele care nu respecta codul de îmbracaminte islamic,…

- Cel mai mare dusman al celor care sunt amatori de plimbari cu caiacul pe o apa curgatoare este echilibrul, pe care multi reusesc cu greu sa si-l mentina. Acestia cad de cateva ori in apa pana isi dau seama cum sa pluteasca.

- Romanii par sa prefere locatii traditionale pentru petrecerea Revelionului 2017-2018. Potrivit unui studiu, cei mai mulți aleg sa ramana acasa, in noaptea dintre ani. Citește și MESAJE DE ANUL NOU 2018: SUTE de URARI de ANUL NOU, SMS cu FELICITARI. MESAJE frumoase de REVELION 2018 Dintre respondenti,…