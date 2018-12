„OFSD face apel la pace politica, asa cum a facut si premierul Viorica Dancila, pentru a avea in urmatoarele sase luni o presedintie a Consiliului UE de succes. Nu exista nicio emotie in ceea ce priveste eventuala motiune de cenzura. PSD, prin vocea femeilor social-democrate, spune cu responsabilitate ca nu va fi nicio emotie in ceea ce priveste utilizarea acestui instrument democratic de catre adversarii nostri politici. Avand in vedere ca de la 1 ianuarie preluam presedintia rotativa a Consiliului UE, aceasta motiune nu este decat un demers politic, care nu va avea niciun fel de rezultat”, a…