Femeile si realizarile lor puse pe panourile publicitare in Iran

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion turcesc s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana, citata de Reuters. Este vorba despre un avion privat care s-a prabusit la 370 de kilometri sud de Teheran. Ultimele cuvinte ale pilotului avionului prabusit: "Asta este, am dat de naiba!"…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avertizat ca „intunericul ne va cuprinde” pe masura ce Iranul isi extinde sfera de influenta in Orientul Mijlociu, scrie The Guardian. "Sursa raului este aceasta tiranie de la Teheran. Mesajul meu pentru voi este urmatorul: trebuie sa oprim Iranul,…

- Au fost recuperate cutiile negre ale avionului prabușit in Iran pe data de 18 februarie și in urma caruia 66 de persoane și-au pierdut viața, scrie AFP citat de Agerpres. „Cutia cu inregistrarea parametrilor zborului si cea cu conversatiile din cabina de comanda au fost predate autoritatilor judiciare,…

- Cutiile negre ale avionului care s-a prabusit la 18 februarie in muntii din sud-vestul Iranului au fost recuperate, a anuntat duminica agentia oficiala Irna, preluata de AFP."Cutia cu inregistrarea parametrilor zborului si cea cu conversatiile din cabina de comanda au fost predate autoritatilor…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, vineri, ca presedintele iranian Hassan Rouhani i-a promis ca exista planuri de a le permite femeilor sa participe la meciurile de fotbal din tara in cel mai scurt timp. Infantino a declarat ca l-a intalnit pe Rouhani in timpul unei vizite la Teheran,…

- Iranul a criticat oficial Suedia pentru ca a acordat cetatenia suedeza unui om de stiinta iranian condamnat la moarte de autoritatile iraniene pentru spionaj, a indicat marti Ministerul de Externe de la Teheran, informeaza AFP si Xinhua. Suedia i-a acordat saptamana trecuta cetatenia lui…

- Echipajele de salvare iraniene au reluat in aceasta dimineața operațiunea de cautare a aeronavei care s-a prabușit duminica, in timp ce survola o regiune montana din sud-vestul Iranului. In acest timp, rudele celor 66 de oameni aflați la bordul avionului așteapta cu disperare vești, noteaza BBC News.…

- Echipele de salvare iraniene au reluat luni dimineata operatiunile de cautare a avionului de linie dat disparut incepand de duminica, in timp ce survola o regiune montana din sud-vestul Iranului, informeaza agentia de presa Irna, preluata de AFP, scrie agerpres.ro. Autoritatile iraniene au…

- Autoritatile iraniene au anuntat duminica seara ca vor continua si in cursul noptii operatiunile de cautare a unui avion de linie cu 66 de persoane la bord disparut in timpul unei furtuni de zapada deasupra unor munti in sud-vestul Iranului, relateaza AFP. Avionul ATR 72 al companiei Aseman Airlines…

- Iranul reprezinta cea amai mare amenintare la adresa lumii, a declarat, duminica, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, adaugand ca tara sa va lua masuri impotriva regimului de la Teheran, informeaza BBC News Online.

- Un avion de linie Iranian cu 66 de padageri la bord, asigurand o legatura interna, s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului, informeaza AFP. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a prabusit intr-o zona montana in regiunea Semirom, a declarat purtatorul…

- Tragedie aviatica duminica dimineata (18 februarie), in sud-vestul Iranului. Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu aproximativ 66 de pasageri la bord. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a…

- Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit, imineata, in sud-vestul Iranului cu peste 50 de pasageri la bord. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a prabusit in regiunea Samirom, la aproximativ 480 km sud de Teheran. Toate serviciile de…

- Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu peste 50 de pasageri la bord, potrivit mass-media iraniene, informeaza AFP, citat de Agerpres. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj ...

- Avion de linie, prabușit in Iran. Un avion de linie iranian, cu peste 60 de pasageri la bord, care asigura o legatura interna, s-a prabusit in dimineața zilei de duminica, 18 februarie, intr-o zona muntoasa din sud-vestul Iranului, potrivit Agerpres , care citeaza presa iraniana. Avionul, care asigura…

- Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu peste 50 de pasageri la bord, potrivit mass-media iraniene, informeaza AFP. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), "s-a prabusit in regiunea…

- Un consilier militar iranian a sustinut ca occidentalii au folosit soparle si cameleoni, care pot „atrage unde atomice“, pentru a spiona programul nuclear al Iranului, relateaza France-Presse pe site-ul sau.

- Un fost sef de stat major din Iran a afirmat marti ca Occidentul a folosit soparle si cameleoni, care pot ''atrage unde atomice'', pentru a spiona Iranul si programul sau nuclear, relateaza France Presse. Hassan Firouzabadi, in prezent consilier militar al ghidului suprem…

- Toate zborurile inspre si dinspre cele doua aeroporturi principale din capitala, Mehrabad si IKA, au fost anulate. Pene de curent au fost anuntate in capitala precum si in alte regiuni, iar multi oameni nu au putu ajunge la munca.Zapada care s-a depus pe partea carosabila a facut ca singurul…

- Un iranian a fost impuscat si arestat dupa ce a incercat sa patrunda in cladirea in care se afla Biroul presedintelui Iranului, Hassan Rouhani, afirma surse citate de presa de la Teheran.

- Primaria municipiului Suceava continua campania de ridicare a panourilor publicitare ramase fara autorizație, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. El a precizat ca in prezent se contureaza un nou regulament de publicitate, care se afla in dezbatere publica. ”Reamintesc faptul ca mai multe societați…

- Ghidul Suprem al Iranului a condamnat marti afirmatiile jignitoare facute de presedintele american Donald Trump la adresa mai multor tari din emisfera sudica, vazand in aceasta dovada faptului ca SUA mint atunci cand declara ca se preocupa de drepturile

- In ultimele zile ale anului 2017 si in primele zile din 2018, Iranul s-a confruntat cu demonstratii in cateva orase, inclusiv Teheran, la care protestatarii, fara un lider, au acuzat nemultumiri economice si politice. Stagnarea economica din Iran are legatura cu incapacitatea liderilor religiosi de…

- "Iranienii se extind in Orientul Mijlociu, cu forte vaste, nu prea ii retine nimic. Iranul este pe cale sa realizeze visul de a crea legaturi care sa ii permita sa trimita trupe in Orientul Mijlociu", a declarat Yossi Cohen, cu ocazia unei reuniuni desfasurate marti la Ministerul israelian de Finante.Directorul…

- Regimul de la Teheran isi extinde influenta in Orientul Mijlociu, dar Israelul monitorizeaza cu atentie actiunile iraniene si are agenti inclusiv in Iran, avertizeaza Yossi Cohen, directorul Agentiei israeliene de informatii (Mossad).

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a negat duminica, in replica la acuzatiile oficialilor de la Teheran, orice implicare a agentiei americane de informatii in manifestatiile de protest care au zguduit Iranul saptamana trecuta, transmite AFP."Este fals. Este poporul iranian. Ei le-au creat, ei le-au…

- Autoritatile iraniene l-au arestat pe fostul presedinte al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, pentru sustinerea actiunilor de protest din tara in timpul unei vizite in orasul Shiraz, anunta publicatia arabe, Al-Quds Al-Arabi, citand surse de la Teheran.

- In contextul in care, la sfarșitul anului trecut, in unele orașe mari din țara, precum Brașov, Iași și Cluj, au fost montate panouri cu mesaje de genul ”Vaccinurile nu sunt sigure! Citeste prospectele! Informeaza-te! Cunoaste riscurile”, ministrul Sanatații, Florian Bodog a solicitat joi, 4 ianuarie…

- Administratia Vladimir Putin a denuntat din nou vineri "actiunile ostile" ale Statelor Unite impotriva "suveranitatii" Iranului, exprimand speranta ca Administratia de la Teheran va putea respinge ingerintele americane.

- Un oficial iranian din cadrul Comitetului iranian pentru criminalitate cibernetica si adjunct al procurorului general al Iranului a criticat vineri guvernul de la Teheran, in special pe ministrul telecomunicatiilor, pentru faptul ca nu a blocat internetul in fata "instigatorilor si dusmanilor", facand…

- Panourile publicitare din judetul Suceava vor fi verificate de inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, in cadrul unei actiuni desfasurate la solicitarea ministrului Sanatatii, Florian Bodog, cu scopul controlului modului in care se realizeaza campaniile de informare pe teme de ...

- Direcțiile de Sanatate Publica (DSP) vor controla incepand de astazi toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica. Verificarile vin dupa ce, in mai multe localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare ...

- La solicitarea ministrului Sanatatii, Florian Bodog, directiile de sanatate publica vor controla incepand de astazi, 4 ianuarie 2018, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii. 0 0 0…

- Directiile de sanatate publica vor controla incepand de joi toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica, la solicitarea ministrului Sanatatii, Florian Bodog, in contextul in care in unele localitati au fost postate, la sfarsitul anului trecut, panouri…

- La solicitarea ministrului Sanatații, Directiile de sanatate publica vor controla, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate, in contextul in care in unele localitati au fost postate, la sfarsitul anului trecut, panouri publicitare impotriva…

- Directiile de sanatate publica vor verifica, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, dupa ce in unele orase au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca a cerut sanctionarea…

- Directiile de sanatate publica vor verifica, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, dupa ce in unele orase au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca a cerut sanctionarea…

- La solicitarea ministrului Sanatatii, prof.dr. Florian BODOG, directiile de sanatate publica vor controla incepand de joi, 4 ianuarie 2018, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica. "In unele localitati au fost postate, la sfarsitul anului trecut,…

- Seful Gardienilor Revolutiei, generalul Mohammad Ali Jafari, a dat asigurari miercuri ca este in masura sa anunte ”sfarsitul razvratirii”, referindu-se la protestele fata de putere si dificultatile economice care zguduie Iranul de aproape o saptamana, relateaza AFP. ”In aceasta razvratire au existat…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, i-a acuzat marti pe ''dusmanii'' republicii islamice ca s-au unit pentru a submina regimul de la Teheran, a relatat televiziunea de stat, in timp ce protestele zguduie tara de mai multe zile, relateaza AFP. ''In evenimentele…

- O noua manifestatie are loc in capitala Iranului, luni seara, in a cincea zi de proteste fata de conducerea iraniana, informeaza AFP. Protestul a degenerat in scurt timp si manifestantii au avut si ciocniri violente cu fortele de ordine, potrivit imaginilor publicate pe retelele sociale. Citeste…

- 12 morti, dupa protestele recente din Iran. 12 oameni au murit in Iran in confruntarile, din ultimele patru zile, dintre fortele de ordine si manifestantii antiguvernamentali, anunta televiziunea de stat. Violentele au continuat si seara trecuta, in mai multe orase, printre care Isfahan, un oras din…

- Potrivit Agerpress, Secretarul de stat Raed Arafat a criticat montarea in Brasov, Iasi si Cluj, a panourilor publicitare privind siguranta vaccinurilor subliniind ca acestea reprezinta "atentat la sanatatea publica". Este un mesaj "fals si periculos care submineaza toate eforturile din ultimele luni…

- Secretarul de stat Raed Arafat, critica montarea panourilor publicitare privind siguranta vaccinurilor montate in Brasov, Iasi si Cluj, subliniind ca acestea reprezinta "un atentat la sanatatea publica". Arafat atrage atentia ca mesajul este "fals si periculos" si submineaza toate eforturile…

- Politia din Teheran va deveni mai indulgenta cu cei care încalca legile islamice, inclusiv femeile care nu poarta haine lungi si nu-si acopera parul. Dar aceste schimbari sunt valabile doar în capitala iraniana. Persoanele care nu respecta codul de îmbracaminte islamic,…

- O persoana a murit in urma unui infarct si cel putin 56 de oameni au suferit rani usoare dupa un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade care s-a produs la o distanta de 50 de kilometri fata de Teheran, capitala Iranului, miercuri, informeaza Reuters. Cele mai multe de persoanele ranite…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a fost resimțit miercuri noaptea in capitala Iranului, Teheran, precum și in mai multe provincii din nordul țarii. Seismul nu a provocat insa pagube majore și nici victime, relateaza AFP, citat de libertatea.

- Un cutremur de mica adincime cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter s-a produs miercuri seara in apropierea capitalei iraniene Teheran. Epicentrul a fost localizat in zona orasului Malard, aflat la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de Teheran. Cutremurul s-a produs la ora locala 23.28, la adincimea…

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs marti in provincia Kerman din sud-estul Iranului, potrivit Centrului seismologic din cadrul Universitatii din Teheran, informeaza agentiile de presa AFP si Reuters. Potrivit primelor estimari ale pagubelor materiale produse cu aceasta ocazie, publicate de agentia…