- Un atac armat a avut loc asupra unui studio de inregistrari din Los Angeles, Statele Unite, iar rapperul Rich the Kid se numara printre victime. Incidentul armat s-a petrecut, marți, la studioul Westlake, aflat in vestul Hollywood-ului. Acest studio este frecventat și de alte vedete, precum Justin Bieber,…

- IFC, membru al Grupului Bancii Mondiale, si Garanti Bank Romania au lansat astazi un raport comun care subliniaza importanta si impactul accesului sporit la finantare pentru femeile-antreprenor din Romania. Raportul intitulat “Taking Women Entrepreneurs to the Bank in Romania” evidentiaza impactul Programului…

- Printre palmieri, taverne si barci de pescuit, intr-un paradis mai tulbure decat pare la prima vedere, se regasesc Matthew McConaughey si Anne Hathaway care, intr-un interviu acordat EFE, dezvaluie cateva detalii ale noului lor thriller, ‘Serenity’, relateaza Agerpres. Castigatoarea unui Oscar pentru…

- Jim Carrey are o noua iubita, la cațiva ani dupa moartea Cathrionei White din 2015. Actorul și-a facut apariția la Globurile de Aur, insoțit de noua sa partenera, actrița Ginger Gonzaga, care este cu 22 de ani mai tanara ca el. La trei ani de la tragedia care l-a trimis intr-o adanca depresie, Jim Carrey…

- Un studiu al Center for the Study of Women in Television and Film de la San Diego State University, publicat joi, arata ca femeile au reprezentat 20% dintre cineastii care au lucrat la primele 250 de filme americane clasate anul trecut in box office, scrie news.ro.Pentru acest studiu a fost…

- La 102 de ani, Kirk Douglas este recunoscator pentru viata minunata pe care a avut-o. Totodata, el este ingrijorat de lumea de astazi si de retorica discursului urii care a devenit prea comuna. Intr-un interviu acordat agentiei dpa din Los Angeles, Douglas vorbeste despre viata lui la 102 ani si…