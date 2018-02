Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Oamenilor de Afaceri „Tara Fagarasului” organizeaza in data de 17 februarie 2018, incepand cu ora 19.00, a cincea editie a „Balului Vienez”. Invitații din acest an sunt orchestra Imperial Kronstadt și soprana Monica Opra. „Poate ca valsul nu a fost inventat la Viena, dar…

- Omul de afaceri Marcel Toader le-a marturisit amicilor sai din mediul virtual ca il bate gandul sa scrie despre experiențele amoroase și femeile din viața sa. Marcel Toader este din ce in ce mai activ și mai zambitor pe rețelele de socializare de cand a devenit din nou un barbat liber . Omul de afaceri…

- Unul dintre martorii carora li se dictau denunțuri, Razvan Alexe, a facut o serie de declarații in direct, in emisiunea "Sinteza Zilei", de la Antena 3."Ce va pot spune din ce am vazut pe inregistrarile lui Vlad Cosma, eu am spus ca nu-l cunosc pe Sorin Chirila și danșii au insistat ca-l cunoaștem…

- Reteaua privata de sanatate Sanador, unul din cei mai mari jucatori de pe piata, a raportat anul trecut o cifra de afaceri de circa 64 milioane euro, in crestere cu 22% fata de anul anterior, a declarat marti pentru News.ro Doris Carmen Andronescu, director general Sanador. Grupul, prezent numai…

- Patru granturi, in valoare totala de 110.000 de lei, sunt oferite producatorilor agricoli, din regiunile centru și nord, care doresc sa inființeze plantații de arbuști fructiferi și capșun sau doresc sa aplice inovații pe plantațiile deja existente, transmite IPN.

- In urma cu cateva saptamani, senatorul PNL, de Calarasi, Raducu Filipescu, a declarat , intr-o conferinta de presa, ca este interesat sa aiba intalniri cu reprezentantii mediului de afaceri. Parlamentarul a declarat ca vrea sa se puna la curent cu problemele agentilor economici, apoi sa caute solutii…

- Alro Slatina, cel mai mare producator de aluminiu din Europa Continentala (exceptand Rusia si Peninsula Scandinava), a inregistrat un profit net preliminar de 318 de milioane de lei in 2017, de patru ori mai mare fata de nivelul de 67 de milioane de lei din 2016, iar cifra de afaceri s-a majorat…

- WU Executive Academy, parte a Universitatii de Economie si Afaceri din Viena – cea mai mare universitate de business din Europa – deschide sesiunea de inscrieri in programul Executive MBA Bucharest. Managerii, antreprenorii si reprezentanti ai ONG - urilor, romani si straini, care se…

- Proiectul de lege privind reducerea presiunilor asupra mediului de afaceri a fost discutat cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare și cu businessmanii. In cadrul sedintei conduse de premierul Pavel Filip s-a decis ca versiunea inițiala a proiectului sa fie modificata.

- Keysfin, companie specializata pe piața de business intelligence, a dat publicitații un barometru privind mediul economic romanesc pentru anul care tocmai a inceput. Realizat in perioada 10-30 decembrie 2017, pe un esantion reprezentativ de 150 de firme din diverse domenii de activitate, de la comert…

- Oamenii de afaceri timisoreni au fost interesati in numar mare de cele mai noi schimbari de pe piata muncii. Eu au participat la primul seminar desfasurat de CCIAT in parteneriat cu una dintre reprezentantele autoritatilor publice, de aceasta data Inspectoratul Teritorial de Munca Timis.

- Bianca Tudor facea parte, la 22 de ani, din boardul de management al unei organizatii internationale si, in 2012, se alatura unui proiect al Comisiei Europene - "Equality Pays Off" - desfasurat atat in Bucuresti, cat si in Viena. "Angajata fiind deja de sapte ani in companii multinationale,…

- Intram în urmatoarea era a parteneriatelor om-mașina cu o viziune împarțita în privința viitorului, conform rezultatelor studiului global al Dell Technologies. Jumatate dintre cei 3.800 de lideri de afaceri globale intervievați spun ca sistemele automatizate le vor asigura mai…

- Procurorii DNA arata in rechizitoriul in care i-au trimis in judecata pe fostul ministru Elena Udrea și pe jurnalistul Dan Andornic, pentru fapte de corupție privind suportul acordat omului de afaceri Nicolae Bogdan Buzaianu , „baiatul cel mai desștept din energie”, implicarea publicației centrale Evenimentul…

- Romanii din Teleorman si alte 6 judete din sudul tarii vor putea accesa fonduri europene de maximum 170.000 de lei (circa 36.000 euro), pentru a deschide mici afaceri, printr-un nou proiect european derulat de Universitatea Bucuresti in cadrul liniei de finantare Romania Start-Up Plus.

- ,,Pentru ca putem!” Așa au justificat mai-marii de la PSD faptul ca la masa Guvernului au loc miniștri cu probleme penale. Noul șef de la Mediul de Afaceri, Radu Oprea sau Olguța Vasilescu, ramasa ministru al Muncii, au dosare penale.

- Lista ministrilor din cabinetul Dancila care au intrat in vizorul DNA Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni…

- In medie, angajatii petrec pana la opt ore in fiecare saptamana - o zi intreaga de lucru - cautand si consolidand informatii. Ce s-ar intampla daca firmele si-ar petrece timpul punand in aplicare strategii cu privire la date in loc sa le analizeze? Google a proiectat instrumente bazate pe cloud, cum…

- Doi tineri canadieni, care au deschis in urma cu mai bine de trei ani un restaurant in centrul municipiului Cluj-Napoca, isi inchid afacerea din cauza schimbarilor fiscale introduse de Guvern si acuza ca actualul climat nu este favorabil micilor afaceri, transmite corespondentul Mediafax.

- Care este cheia unei afaceri de succes in cazul femeilor? Si de ce unele antreprenoare par a avea mai mult succes decat altele? Ce face diferenta intre succes si esec in lumea femeilor de afaceri? Si, de ce nu, ce au in comun femeile de succes in afaceri? 1.Pasiunea Se pare ca prima conditie ca sa atragi…

- Cat se colecteaza din toata aceasta tevatura? „Cu mult sub 1% din veniturile bugetului consolidat! Peticeala și haos PSD-ist!”, e tranșant fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, in interviul acordat Evenimentului zilei. S-a convins ca „exista in societatea romaneasca o toleranța mult prea larga la evaziune”,…

- Zarurile in PSD par sa fie aruncate in privința echipei Dancila. Se știe cine pleaca și cine ramane din cabinetul Tudose. Batalia se duce pe portofoliile ce vor fi vacantate luni, in ședința Comitetului Executiv al partidului.

- Tara noastra gazduieste tot mai multi cetateni straini. Datele statistice arata ca, majoritatea sunt barbati care vin la noi pentru a-si intemeia o familie, dar si pentru a dezvolta afaceri.

- Daca e sa ne intrebam ce au in comun femeile care au avut succes in afaceri, cu siguranta raspunsul este perseverenta! Succesul nu vine niciodata din senin si, uneori, necesita multi ani de pregatire profesionala si sacrificii pe plan personal. Se spune ca nu conteaza de cate ori ai fost infrant si…

- Un calcul simplu arata ca mentinerea sistemului centralizat de incalzire, care mai acopera doar 18% din populatia orasului, genereaza costuri publice de 5,2 milioane de lei (1,12 milioane de euro) pe luna. Si asta doar pe luna noiembrie, cand vremea a fost frumoasa. In lunile gerose pierderile s-ar…

- Femeile saudite au venit vineri seara la un stadion din Jeddah pentru a asista la un meci de fotbal, o premiera pentru Arabia Saudita, un regat ultraconservator care a declansat o timida deschidere a societatii. Lasand sa se intrevada blugii sub abaya traditionala neagra si cu fata acoperita…

- BERBEC La locul de munca sau in afaceri puteti avea realizari frumoase dar nu este exclus sa aveti de munca mai mult decat v-ati asteptat. Un coleg sau un partener invidios ar putea incerca sa va implice intr-o cearta. Nu va lasati provocat! Este posibil ca partenerul de viata sa fie nemultumit din…

- Firmele timisene sunt asteptate sa ia parte la o noua misiune economica sustinuta de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București. Acesta se adreseaza companiilor cu activitate in domeniul alimentar.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) deschide traficului primele loturi de autostrada din 2018. Este vorba de loturile 3 si 4 din Autostrada Sebes-Turda. O echipa de specialisti, din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere se va deplasa la…

- Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix si a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care si-a facut averea singura, potrivit Business Insider. Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la esecul unei idei de start-up. In prezent, potrivit…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1992? DE LA UN AN LA ALTUL In sfirsit, s-a miscat dolarul! CHIAR ERAM INGRIJORATI: DE ZECE SAPTAMINI STATEA PE LOC SI NU REUSEA SA RAZBATA DE VIGUROSII NOSTRI LEI La casele de schimb: 600 lei dolarul! URA! AM SCAPAT SI DE CARTELE! LA BENZINA!…

- Anul 2017 a vazut o multime de directori executivi parasind companiile lor. In timp ce unele situatii erau asteptate, altele au fost mai surprinzatoare, aparute dupa descoperirea unor greseli. Transparenta, responsabilitatea, schimbarea pietelor si abordarea capitolului urmator sunt cateva lectii de…

- "El este considerat 'cel mai destept baiat din energie', intrucat firmele infiintate de el sau in care si-a instalat formal apropiati sau colaboratori au obtinut de la Hidroelectrica SA, prin incredintare directa, in baza unor contracte cu valoare foarte mare, energie la preturi cu mult sub pretul pietei,…

- Legea a primit 180 de voturi "pentru", 86 de voturi "împotriva" si cinci abtineri. Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR, deputatii si senatorii, membrii Guvernului, prefectii si subprefectii, primarii, viceprimarii, primarul…

- Un schelet aproape complet de mamut, descoperit in urma cu zece ani in Siberia, a fost vandut la licitatie in weekend in Franta pentru suma de 548.250 de euro. Cumparatorul este un om de afaceri local, relateaza EFE. Scheletul apartine unui exemplar de 3,4 metri inaltime si 5,3 metri latime si o greutate…

- Comisiile reunite de buget finantate ale Parlamentului au aprobat, vineri, proiectul de buget pentru Ministrul pentru Mediul de Afaceri, cu anumite alocari pentru programul Start Up Nation 2018, dar decizia finala o va avea plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.

- Avraham Morgenstern, partenerul de afaceri al lui Radu Mazare, urmarit international de autoritatile romane, a fost localizat si retinut, in cursul acestei nopti, in Buenos Aires, Argentina. Totul, in baza informatiilor furnizate de Serviciul Urmariri al Directiei de Investigatii Criminale din cadrul…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a primit, marti, aviz favorabil pentru bugetul pe 2018, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, informeaza agerpres.ro. Bugetul MMACA a fost avizat 23 de voturi pentru si 10 impotriva. Potrivit unui…

- Guvernul Tudose se pregatește sa trimita la inchisore toți oamenii de afaceri! Avocatul specializat in probleme de fiscalitate Gabriel Biriș atrage atenția asupra unui nou proiect OUG care se refera la modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum…

- Piața șemineelor din Romania a cunoscut o creștere puternica in ultimii ani. Iar asta nu doar pentru ca romanilor le place sa fie in pas cu noile trenduri in materie de desing interior, ci pentru ca au inceput sa aiba incredere in cei care le produc. Adica au de unde alege șeminee de calitate! PEFOC.ro…

- Delegația moldoveneasca, reprezentata de deputatul fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor (PCRM) Vladimir Golovatiuc și consilierul președintelui Republicii Moldova pe probleme economice, Elena Gorelov, participa la Forumul de Afaceri ruso-transnistrean, care a fost deschis la Moscova, la…

- Ordonanta de urgenta 79/2017, prin care a fost modificat Codul Fiscal, a fost adoptata luni de Senat cu 71 de voturi ”pentru” si 37 de voturi ”împotriva”, urmând ca actul normativ sa fie transmis Camerei Deputatilor, care este forul decizional. OUG 79/2017…

- "I.N. T. S. si centrele de transfuzie sanguina judetene si al municipiului Bucuresti stabilesc programul de lucru astfel incat acesta sa includa minim 3 ore in cel putin 2 sambete in fiecare luna cu respectarea cumulativa a prevederilor art 137 din Legea 53/2003”, potrivit unui proiect care modifica…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca pozitia Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile justitiei nu ar trebui sa ne ingrijoreze, iar modificarea acestei legislatii este necesara, rolul sau fiind acela de a da un impuls discutiilor pe aceasta tema.Tudorel Toader…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu este vizat intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, in care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalitații economice au efectuat percheziții, marți dimineața, in mai multe județe. Surse judiciare citate de Agerpres au precizat ca omul…

- Liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, l-a actionat in judecata pe omul de afaceri din Romania Adrian Porumboiu, scrie Adevarul Romania, citat de NOI.md. Potrivit sursei citate, Plahotniuc a cerut in instanța judecatorilor sa-l oblige pe milionarul din Vaslui sa nu-i mai rosteasca numele niciodata. Politicianul…

- Este bine cunoscut faptul ca in trafic, de cele mai multe ori șoferii din Chișinau iși scriu propriile reguli de joc. Mai mereu toți sint grabiți, iar regulile de circulație sint incalcate cu obraznicie. Un vizitator al portalului NOI.md ne-a trimis la redacție citeva incalcari importalizate doar intr-o…