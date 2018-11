Femeile care sunt in cea mai buna forma fizica dimineata prezinta un risc mai mic de a dezvolta cancer de san in comparatie cu cele care sunt mai active seara, conform rezultatelor unui studiu realizat in Marea Britanie, citat marti de Press Association. Cercetatorii care au identificat asocierea intre preferinta pentru dimineata sau seara si riscul de a dezvolta cancer de san au descoperit de asemenea dovada existentei unei legaturi cauzale intre somnul prelungit si aceasta boala. Oamenii de stiinta care au comparat date de la sute de mii de femei au descoperit ca cele care sunt mai active dimineata…