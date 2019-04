Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta veste minunata ne confirma ca impreuna putem schimba vieți! Fericita mamica a nascut la Maternitatea Spitalului Cantacuzino din Capitala, o fetița perfect sanatoasa, care a fost conceputa prin programul de fertilizare in vitro derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB. Nașterea acestui bebeluș…

- Tot mai multe state propun scoaterea avorturilor in afara legii si pedepsirea femeilor care vor sa faca intrerupere de sarcina, in orice stadiu al acesteia. De asemenea, si medicii care efectueaza procedura ar putea fi condamnati, scrie spynews.ro.

- Un proiect legislativ prevede dreptul femeilor care apeleaza la fertilizarea in vitro la concediu de odihna suplimentar. Este vorba despre trei zile in plus fata de perioada prevazuta de legislatia in vigoare. Potrivit initiativei, cele trei zile libere acordate angajatelor pentru urmarea unei proceduri…

- PROIECT… Salariatele care vor urma o procedura de fertilizare “in vitro” ar putea beneficia de un concediu de odihna suplimentar, platit, de 3 zile, reiese dintr-un proiect al Ministerului Muncii, care se afla la avizare in cadrul Consiliului Economic si Social. O zi libera va fi acordata la data efectuarii…

- Femeile care sunt nevoite sa apeleze la fertilizarea in vitro vor putea beneficia de un concediu de odihna suplimentar, pentru a putea duce la bun sfarsit aceasta varianta de concepere a unui copil. Proiectul se afla pe masa celor de la Consiliul Economic si Social CES , urmand sa intre in procedura…

- ​Salariatele care vor urma o procedura de fertilizare "in vitro" ar putea beneficia de un concediu de odihna suplimentar, platit, de 3 zile, reiese dintr-un proiect al Ministerului Muncii, care se afla la avizare în cadrul Consiliului Economic și Social. Vezi proiectul aiciCele…

- Vești uriașe pentru angajații din acest domeniu! Aceștia pot beneficia de un concediu dublu, potrivit unui proiect de act normativ inițiat de Ministerul Muncii. Este vorba despre profesorii, medicii și asistenții sociali care cumuleaza doua funcții. Aceștia vor putea sa beneficieze de concediu de odihna…

- În anul 2015, ministrul de atunci al Educației, Maia Sandu, s-a opus aprobarii unui proiect care prevedea majorarea alocației lunare pentru familiile cu copii cu 200 de lei. Potrivit surselor noastre, care au participat la ședința prezidata de premierul Chiril Gaburici,…