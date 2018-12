Femeile in economia digitala: Romania, iar codasa UE

Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dumitrescu Dintre cei aproape 250.000 de pensionari care se regaseau, la sfarsitul lunii octombrie, in evidentele Casei Judetene de Pensii Prahova, circa 500 dintre acestia au un statut cu totul special. Dupa zeci de ani de activitate in munca, acestia isi primesc pensiile nu in moneda nationala,…

- Romanii cheltuie cei mai mulți bani pe alimente din bugetul familiei, comparativ cu alți europeni. Dupa țara noastra, la cheltuielile pentru coșul zilnic se situeaza Lituania și Estonia, arata o statistica oficiala. Austriecii dau insa cei mai puțini bani pe mancare. Pe de alta parte, finlandezii cheltuie…

- Romania se afla pe ultimul loc in Europa in clasamentul cheltuielilor de sanatate pe cap de locuitor, cu 400 de euro, de 14 ori mai puțin decat Luxemburg, care conduce topul și unde se cheltuie 5.600 de euro pe cap de locuitor, conform Eurostat, informeaza mediafax. In coada clasamentului…

- Banci și Asigurari ANAF-ul lucreaza: Romania are a doua cea mai redusa rata de colectare a taxelor din PIB, in UE: 25,8% Tweet Print Mail Autor: Alina Botezatu, Mediafax astazi, 21:15 4 Cea mai redusa pondere a taxelor in PIB o avea Irlanda, de 23,5%, in scadere de la 24% in anul anterior.…

- Eurostat a aratat ca doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut cumparaturi online in 2017, fata de o medie de 68% in Uniunea Europeana. Țarile care se lauda cu cele mai mari cifre la acest capitol sunt Marea Britanie (86%), Suedia (84%), Danemarca, Germania, Luxemburg si…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa-si consolideze apararea fata de amestecuri informatice, iar un grup de state membre condus de Olanda, din care face parte si Romania, a exercitat presiuni in vederea impunerii unor sanctiuni autorilor atacurilor cibernetice in cadrul unei reuniuni a ministrilor…

- Uniunea Europeana incearca sa-si intareasca rezistenta la atacurile cibernetice, iar un grup de state membre, in frunte cu Olanda, a exercitat presiuni luni in vederea adoptarii unor sanctiuni impotriva autorilor unor astfel de atacuri, in cadrul unei reuniuni a ministrilor de externe ai UE la Luxemburg.…

- Romanii sunt codasi la cunosterea limbilor straine in Uniunea Europeana (UE), alaturi de englezi, potrivit datelor publicate joi, 27 septembrie, de catre Oficiul European de Statistica (Eurostat). REPORTAJ/Pasiunea pentru limbile straine, un mod de viața. Un elev galațean va fi premiat la Bruxelles…