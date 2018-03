Accident in Strejnicu, soldat cu o victima

Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 10 pe raza comunei Targsoru Vechi, sat Strejnicu. Potrivit IJP Prahova, accidentul s-a produs in zona aerodromului si au fost implicate doua autoturisme. In masini se aflau 3 ocupanti, dintre care un barbat in varsta de 27 de ani care a suferit leziuni si a fost transportat… [citeste mai departe]