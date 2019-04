Femeile din viata de apoi Doua femei asteapta la usa paradisului dupa moartea lor. Prima o intreaba pe cealalta: – Cum ai murit? – Inghetata. zice cea de-a doua. – Ah, oribil, spune te rog, cum este sa mori inghetata? – Tremuri, degetele te dor, dar dupa un timp devii calma ca si cum ai dormi… se face cald … Si tu… cum ai murit ? – Eu am facut stop cardiac. Credeam ca barbatul ma inseala si m-am decis sa termin odata cu minciunile. Am intrat in casa in plina zi si l-am gasit la televizor. Am cautat peste tot, dar nu era nimeni, la subsol, in dormitor, totul era curat. Am urcat la etaj dar nici acolo nimic… In final am… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

