Femeile din Venezuela își vând părul pentru a cumpăra mâncare și scutece pentru copii Femeile din Venezuela iau masuri disperate in incercarea de a face rost de bani pentru mancare sau pentru a putea parasi țara. Ele iși vand parul, care mai departe este vandut celor care fabrica extensii și peruci. Potrivit BBC News, din puținii bani pe care ii obțin, femeile cumpara hrana, medicamente sau scutece pentru copii. In apropiere de granița cu Columbia, un barbat se plimba printre cei care incearca sa fuga din țara și striga: „Cumparam par”. Zilnic, aproximativ 2.000 de femei vin la el, in speranța ca astfel vor avea bani pentru a trece granița. In funcție de lungimea parului, venezuelencele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza cu Venezuela, un rand scris in partea de sus a blocnotesului pe care il tinea in mana a atras atentia: "5.000 de soldati in Columbia", se poate citi privind de aproape fotografiile din timpul briefingului de presa.Solicitat de AFP in legatura cu semnificatia acestei insemnari,…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump, John Bolton, nu a fost atent luni sa-si ascunda notele cand a venit sa raspunda la intrebarile jurnalistilor in sala de presa a Casei Albe, relateaza AFP, preluat de agerpres.Vezi și: Klaus Iohannis iese la ATAC: compara…

- Cristi din Banat sta ce sta și iarași ii șocheaza pe internauți cu modul in care se expune, pe rețelele de socializare! Acum, artistul s-a transformat in ... The post Cristi din Banat și-a pus fanii pe ganduri: „Cum ma vreți, barbat sau femeie?” appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat a murit și o femeie a fost ranita, joi dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea drumului, intre stațiunile Neptun și Olimp, din județul Constanța, polițiștii efectuand cercetari pentru a stabili cum s-a petrecut evenimentul rutier, scrie Mediafax.Potrivit…

- 40 de scolari care provin din familii defavorizate si 15 tineri si adulti cu dizabilitati grave, care sunt gazduiti zilnic la un centru al unei asociatii dintr-o localitate galateana, indura zilnic frigul pentru ca centrala termica s-a defectat si nu sunt bani pentru repararea ei sau achizitia alteia…

- Mihaela Tatu este una dintre cele mai de succes femei din Romania. S-a retras departe de agitația Capitalei și din fața camerelor de filmat, pentru a face ceea ce ii place cel mai mult. Fosta realizatoare tv a dat cateva sfaturi femeilor care vor sa faca ceea ce iubesc cel mai mult. “Nu stiu. Sa fii…

- Astazi, 17 Decembrie 2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au depistat in zona Eden un barbat, in varsta 52 de ani, cu domiciliul in Constanta, si o femeie in varsta de 32 de ani, din Medgidia, care ofereau spre comercializare tigari.Potrivit DGPL Constanta,…

- Cadrele medicale de la ambulanta damboviteana s-au mobilizat si au intervenit cu mai multe salvari, marti dupa-amiaza, la locuinta unei familii din judet, dupa ce au fost alertati ca mai multi copii ar fi inghitit pastile, mai exact sedative. In prima faza s-a aflat ca sunt patru copii, care aveau o…