- Comunicarea unei femei, prin toate elementele acesteia – verbala, nonverbala, paraverbala – comporta nuanțe diferite fața de comunicarea unui barbat. In opinia psihologului Lenke Iuhoș, care a studiat de cațiva ani aceste nuanțe, femeia iși centreaza comunicarea mai mult pe emoții (teama, nervozitate,…

- Seful Executivului a facut aceste afirmatii la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a contractelor pentru achizitia a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 de aparate de Rezonanta Magnetica (RMN) si 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica). "Este un pas…

- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- Ministerul Mediului a schimbat in ultimele zile ale anului trecut metoda de calcul a taxelor și contribuțiilor la fondul pentru mediu. Legea lasa o marja mare de apreciere inspectorilor Administratiei Fondului pentru Mediu. Romanii vor suporta o taxa de depozitare, pe langa taxa de salubrizare.

- Apare instituția Avocatul Copilului; Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca Avocatul Copilului va funcționa in subordinea institutiei Avocatul Poporului. Instituția se va ocupa de soluționarea oricarei sesizari in legatura cu incalcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…

- Senatorii USR au impartit, joi, in plenul Senatului unde se dezbate si se voteaza Legea 317/2004 privind CSM, cartea „Ferma Animalelor” de George Orwell, colegilor din majoritatea parlamentara.

- Ei bine acum Guvernul doreste o noua modificare a taxelor auto, respectiv dupa ce a scos la inceputul anului infama taxa auto pentru masinile aduse din afara tarii, taxa contestata in cele mai mare foruri din Uniunea Europeana. Politica de stat asupra celor care detin o masina a fost…

- Codul Administrativ: Se menține intrarea in guvern a persoanelor condamnate penal, dar care au fost reabilitate Codul Administrativ nu va mai fi adoptat prin proiect de lege de Guvern ci a fost depus la Parlament, mai exact la Senat, ca propunere legislativa a senatorilor PSD, in frunte cu Liviu…

- E OFICIAL! Clujul pierde 28 milioane euro in 2018. Viceprimar: "Ne indreptam spre comunism" Plenul reunit al Parlamentului a respins, luni, amendamentul adoptat vineri in Comisiile de buget-finante privind cresterea cotelor defalcate din impozitul pe venit care merg la bugetele locale. Amendamentul…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a criticat, duminica, bugetul pentru anul 2018, afirmand ca acesta nu creste salariile si pensiile romanilor si ca dezbaterile parlamentare care vor avea loc saptamana viitoare ar trebui sa fie dedicate legii bugetului de stat, nu si legilor justitiei. “Este…

- Majoritatea PSD-ALDE ar putea solicita, luni, in Biroul permanent, convocarea unei sedinte a plenului Camerei, cu sesiune de vot final, dupa sedinta solemna de omagiere a Regelui Mihai, programata intre orele 15.00-17.00, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse parlamentare.

- Florin Citu, vicepresedinte PNL, este de parere ca bugetul pe anul viitor incalca Legea fundamentala a tarii si va atrage procedura de infringement din partea Comisiei Europene din cauza ignorarii recomandarilor referitoare la deficitul structural. Citu spune ca veniturile pentru anul viitor sunt supraestimate…

- Informatiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. Guvernul a aprobat in ședința de miercuri, 6 decembrie, un proiect de Ordonanța…

- Peste 5.700 de straini din afara Uniunii Europene lucreaza legal in tara noastra. Majoritatea lucratorilor straini permanenti au intre 18 si 34 de ani. China, Turcia, Filipine si Vietnam sunt tarile din care au fost adusi la munca in tara noastra cei mai multi lucratori din spatiul extracomunitar, arata…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, personalul din sistemul sanitar care a beneficiat in anul 2017 de tichete de masa va beneficia de acordarea indemnizatiei de hrana pe tot parcursul anului 2018, iar aceasta indemnizatie va fi exceptata in anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri de 30%. "In…

- Guvernul a modificat si completat Legea nr. 95 2006 privind reforma in domeniul sanatatii in sensul punerii sale in concordanta cu prevederile Codului fiscal si pentru crearea cadrului legal suplimentarii Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate FNUASS , in vederea asigurarii accesului…

- Carmen Dan: Am solicitat abrogarea textului de lege privitor la pensionarea polițiștilor inainte de 47 de ani Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara, la Antena 3, ca a solicitat "categoric" abrogarea din Statutul polițistului a textului ce permite pensionarea polițiștilor…

- Recent, cercetatorii norvegieni au descoperit un aliment care creste semnificativ sansele de a face aceasta boala. Este vorba despre lapte. Mai exact, s-a observat ca femeile care beau trei cani de lapte pe zi au riscul de trei ori mai mare de a face cancer la san, fata de femeile…

- De-a lungul timpului s-au petrecut, in inchisori, nenumarate incidente ciudate in care au fost implicate gadgeturi. Va prezentam doua exemple in care detinuti au scapat de puscarie, cel putin pentru o perioada, datorita tehnologiei. Un suspect de crima a fost eliberat 2014 din inchisoare in Franta…

- Pentru sprijinirea familiilor sau persoanelor singure ale caror locuinte si bunuri detinute in locuinta au fost distruse din cauza calamitatilor naturale, inundatiilor, incendiilor sau altor situatii similare, nivelul recomandat al ajutorului de urgenta este urmatorul: - 1.500 lei pentru locuinte…

- Dragnea: Proiectul de buget pe 2018 ar putea veni in Parlament pe 29 noiembrie Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a precizat, marti, ca proiectul de buget pe 2018 ar putea veni in Parlament pe 29 noiembrie, el mentionand ca acesta va intra in dezbaterea comisiilor de Buget-Finante…

- „Avem semnale din ce in ce mai serioase ca din dorinta disperata de a-i salva pe Dragnea, pe Tariceanu si pe alti lideri PSD de consecintele faptelor lor, majoritatea gaunoasa PSD-ALDE pune la cale procedura de suspendare a presedintelui Iohannis. Obiectivul precis de preluare a interimatului de…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a prezentat cele cinci domenii prioritare pentru Romania si a anuntat ca facultatie cu astfel de profiluri (IT, bio-economie, medicina, energie si ingineria materialelor) ar putea primi mai multe locuri bugetate la admiterea de anul viitor. In aceeasi conferinta…

Recent, cercetatorii norvegieni au descoperit un aliment care creste semnificativ sansele de a face aceasta boala? Este vorba despre lapte, scrie kanald.ro. Mai exact, s-a observat ca femeile care beau trei cani de lapte pe zi au sanse de trei ori mai mari de a face cancer la san, fata de…

- Liderii PSD s-au reunit, vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN) la Baile Herculane, si analizeaza masurile din programul de guvernare pe care spun ca le-au realizat in cele zece luni de cand sunt la putere. Dragnea si Tudose, intampinati cu huiduieli la Herculane. Un protestatar:…

- PSD și ALDE manifesta un dispreț sfidator, in forma continuata, fața de legi vitale ale statului roman, demonstrand ca agenda celor care guverneaza Romania este una strict personala, fara legatura cu buna guvernare, cu statul de drept, cu problemele de zi cu zi ale cetațenilor romani. 15…

- Angajatii APIA din majoritatea centrelor judetene si locale protesteaza, joi, la sediile institutiilor, fata de masurile fiscale adoptate de guvern. Ei spun ca de la 1 ianuarie ar urma sa le fie reduse substantial salariile si se plang ca sunt discriminati fata de angajatii din Bucuresti ai APIA, care…

- Autoritatile din Sudan anuntasera anterior ca elvetianca ar fi fost rapita din orasul al-Fashir de o grupare infractionala, iar Guvernul elvetian a cerut eliberarea ei imediata.Mohamed Barima, adjunctul guvernatorului provinciei Darfurul de Nord, a declarat ca stare de sanatate a femeii…

- Noua Zeelanda interzice strainilor sa mai cumpere locuinte existente, prin aderarea la o lista a natiunilor care incearca sa faca proprietatile mai accesibile pentru cetatenii lor, potrivit Business Insider. “Strainii nu vor mai putea cumpara locuinte deja construite in Noua Zeelanda…

- Comisia Europeana estimeaza ca deficitul public al Romaniei ar urma sa ajunga la 3,3% din PIB in 2017, pentru ca in 2018 sa se agraveze și mai mult pana la 3,9% din PIB și sa ajunga la 4,6% in 2019. Pentru anul 2017, "Deficitul bugetar este preconizat sa creasca ca urmare a majorarii salariilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 111 din Legea educatiei nationale 1/2011.Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala', care modifica Codul Fiscal Citeste si: SONDAJ IMAS: Cifre DEVASTATOARE…

- Guvernul a adoptat miercuri modificarile aduse Codului Fiscal, inclusiv pe cele prin care multinationalele vor plati impozit in tara unde isi desfasoara activitatea. Varianta legislativa transpune Directiva 2016/1164/UE, pentru combaterea externalizarii profiturilor companiilor multinationale.

- Presedintele organizatiei municipale Constanta a Partidului National Liberal, consilierul judetean George Muhscina, condamna politica falimentara a Primariei Constanta de a lua bani de la educatie si dezvoltare pentru a subventiona pretul la incalzire."Constantenii sunt pusi din nou intr o situatie…

- Liviu Dragnea a anuntat luni ca liderii coalitiei au decis ca Guvernul sa modifice codurile fiscale astfel incat controlorii fiscali sa nu poata bloca discretionar restituirea de TVA, doar pe baza unei suspiciuni ca respectivul agent economic stia de nereguli la o alta firma de pe lantul de TVA. Presedintele…

- Liviu Dragnea a anuntat ca liderii coalitiei au decis ca Guvernul sa modifice codurile fiscale astfel incat controlorii fiscali sa nu poata bloca discretionar restituirea de TVA, doar pe baza unei suspiciuni ca respectivul agent economic stia de nereguli la o alta firma de pe lantul de TVA.…

- Ministerul Finanțelor a facut public proiectul de ordonanța de urgența de modificare a Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015), prezentat in ședința de Guvern de joi. Fața de modificarile anunțate de ministrul Ionuț Mișa, in document mai apare una, care ii vizeaza exclusiv pe romanii care caștiga venituri…

- "Statul este obligat prin aceasta lege sa asigure cadrul pentru imunizare, sa asigure vaccinurile necesare. Este pentru prima data cand Guvernul isi asuma acest lucru. Iata ca Senatul a trecut acest proiect. Probabil in cursul saptamanii viitoare Legea vaccinarii va ajunge in Camera Deputatilor. Legat…

- Salarii mai mici, de la 1 ianuarie 2018. Preconizata trecere a contribuțiilor CAS și CASS in sarcina angajaților de la 1 ianuarie 2018 ii face pe angajații romani sa se aștepte la o scadere a salariilor lor nete incepand cu acea data. Potrivit unui sondaj realizat de catre o important comunitate online…

- Ministrul Muncii a anuntat, luni, ca Guvernul va discuta în sedinta de saptamâna urmatoare o ordonanta de urgenta elaborata de minister, care prevede majorarea punctului de pensie, în 2018, la 1100 lei si crestere pensiei sociale minime la 640 lei, precizând ca legea pensiilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a eschivat miercuri in a raspunde daca Guvernul va aplica majorarile salariale de la 1 ianuarie, in conditiile in care prin Legea salarizarii s-a stabilit ca mai multe categorii socio-profesionale vor beneficia de cresteri ale veniturilor.

- "Cei care sunt pensionari si au cotizat peste 10 ani vor avea toate drepturile conform contributivitatii, in sensul ca se va creste pe punctul de pensie, se va reactualiza cu rata inflatiei. Ceilalti, care sunt impropiru numiti pensionari pentru ca vorbim de indemnizatia sociala minima de fapt, vor…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti, la Parlament, ca în proiectul de buget pentru anul viitor vor fi prinse toate majorarile prevazute în programul de guvernare, precizând totuși ca legea pensiilor nu va fi inclusa, proiect despre care a spus ca nu este obligatoriu…

- Ucraina "comite o incalcare grava a drepturilor minoritatilor", a spus Szijjarto, adaugand ca noua lege in materie de educatie a incalcat si acordul de asociere Ucraina-UE. Seful diplomatiei de la Budapesta a mai precizat ca nici Federica Mogherini, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene…