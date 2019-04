Cele mai puternice citate motivationale din toate timpurile

Iata cele mai puternice citate motivationale din toate timpurile. Care este preferatul tau? "Sunt doua moduri in care poti sa-ti traiesti viata. Unul in care sa crezi ca nu exista miracole si altul in care sa crezi ca totul este un miracol". Albert Einstein "Dilema nu este daca ne… [citeste mai departe]