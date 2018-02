Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva saptamani, senatorul PNL, de Calarasi, Raducu Filipescu, a declarat , intr-o conferinta de presa, ca este interesat sa aiba intalniri cu reprezentantii mediului de afaceri. Parlamentarul a declarat ca vrea sa se puna la curent cu problemele agentilor economici, apoi sa caute solutii…

- Provocari peste provocari la cea de a patra seminfinala a Eurovisionului. Pentru prima data de cand se organizeaza acest prestigios concurs in Europa, show-ul va fi transmis din adancurile pamantului, din Salina Turda. Read More...

- In cursul zilei de 6 februarie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut o femeie cercetata penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. Read More...

- Parlamentarii PSD Cluj sustin refacerea sistemului de irigatii din zona Turda - Campia Turzii, sistem construit intre anii 1968 si 1972 pe raul Aries, pe o suprafata de teren de 5.720 hectare, in localitațile Moldovenesti, Mihai Viteazu, Calarasi si Turda, teren care astazi, in cea mai mare parte,…

- Agenția Naționala a Funcționarilor Publici a stopat concursurile organizate de Primaria Campia Turzii pentru mai multe posturi de funcționari publici, vacante in administrația locala. Din cate se pare, ANFP a sesizat o nerespectare a procedurii de organizare a concursurilor! Read More...

- Primaria comunei Luna, cu sediul in loc. Luna str. Principala nr. 192 jud. Cluj, tel/fax 0264-368326, e-mail primaria_luna@yahoo.com , organizeaza concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante pe perioada nedeterminata de inspector (S) grad profesional debutant, cu atribuții in domeniul…

- Guvernul va amana termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului. Read More...

- Plenul comun al Parlamentului a votat cu 282 de voturi pentru, 136 impotriva și o abținere investirea Guvernului condus de primul-ministru Viorica Dancila. A fost o larga majoritate care a susținut acest nou Executiv al majoritații parlamentare PSD-ALDE, fapt ce confirma continuitatea programului de…

- Cancerul de col uterin este o amenintare pentru femeile din Republica Moldova. Maladia afecteaza grav generatia aflata in perioada de reproducere. In jur de 4000 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, in diferite stadii, iar in ultimii cinci ani, 1000 de femei au decedat din cauza acestei…

- Zilnic, o moldoveanca se imbolnaveste de cancer de col uterin. Cele mai multe femei ajung prea tarziu la medic si, deseori, consecintele sunt fatale. Statisticele dramatice il ingrijoreaza si pe preotul din Ghidighici, care a facut echipa cu un medic-obstetrician.

- La data de 24.01.2018, in intervalul 0500 - 1300, politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica - Biroul combaterea delictelor silvice, au acționat pe linia prevenirii și combaterii activitaților ilicite savarșite in domeniul silvic referitoare la taierea, transportul, depozitarea și comercializarea…

- A murit cu zile! Asta se poate spune despre Mircea Crișan, barbatul din Campia Turzii care a așteptat intervenția de ”urgența” a serviciului de Ambulanța, ore in șir, dupa ce a fost inconștient in urma unei cazaturi. Read More...

- Cred ca acestea sunt cuvintele pe care coaliția PSD-ALDE dorește sa le transmita prin acțiunile lor trecute, prezente si probabil viitoare. Trebuie sa admitem, o dovedește si istoria, ca suntem un popor foarte rezistent, chiar tolerant. Suferim insa #rezistam sau #rezistam insa suferim. Oare de ce avem…

- In cursul anului 2017, polițiștii Serviciului pentru Imigrari al județului Cluj au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 8.509 persoane, dintre care 2.826 din state terțe și 5.683 cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Read More...

- Patriarhia Romana și Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, din București, au demarat campania de prevenire și depistare precoce a cancerului la femeile de la sate. Primele consultații gratuite au avut loc sambata, in comuna Gradiștea din județul Ilfov. Articol publicat in Jurnalul…

- Odata cu sfarsitul vacantei, componentii echipei de minivolei baieti de la CSM Campia Turzii s-au reintors la antrenamente, acestia urmand sa se pregateasca pentru ultimele doua turnee interjudetene ale Diviziei Nationale de Minivolei Masculin, editia 2017-2018. Read More...

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 33-21, in fața celor de la Universitatea Cluj, in cel de-al doilea amical al acestei ierni. In partida de ieri, Potaissa se impusese, scor 48-35. Read More...

- In aceste momente, premierul Mihai Tudose este invitat intr-o emisiune la Antena3. Lesne de ințeles, siubiectul nr 1 abordat este cazul polițistului acuzat de pedofilie care a ridicat in picioare o țara intreaga și care zguduie Guvernul și Poliția din temelii. Read More...

- Romania a inregistrat in ultima statistica disponibila, 97 de victime in accidente rutiere la fiecare milion de locuitori și ocupa locul doi in Uniunea Europeana la acest capitol, doar Bulgaria depașindu-ne cu 99 de decese/milion de locuitori! Read More...

- Deputatul PSD Cluj, Cristina Burciu, este preocupata de respectarea dreptului la invatamant in limba materna pentru romanii din strainatate, adresandu-se in acest sens ministrului pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, in cadrul unei interpelari parlamentare. Read More...

- Meteorologii estimeaza ca pentru doua-trei zile, incepand de marti, temperaturile vor scadea la nivelul intregii tari, dar vor ramane pozitive. Va urma un nou proces de incalzire, cu maxime diurne cam ca si cele care se inregistreaza luni,1 ianuarie, pentru ca spre finalul intervalului analizat, intre…

- Asociația Turda Liberala, in parteneriat cu doua firme clujene care activeaza in domeniul IT și care au dorit sa ramana anonime, a adus o scanteie de bucurie copiilor și tinerilor din locuințele de tip familial din Turda, cu varste cuprinse intre 6 și 20 de ani. Read More...

- IPJ S-A PRIMENIT: In ultima saptamana, 7 autospeciale Dacia Logan au intrat in dotarea Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu. Mașinile urmeaza sa fie folosite in misunile operative desfașurate pentru creșterea gradului de siguranța a cetațenilor. Read More...

- Imbracat in roșu, cu obrajii rumeni, barba lunga și o burtica simpatica, cel mai așteptat și iubit moș din lume va cobori in curand pe hornul caselor pentru a rasplati cu dulciuri și jucarii copiii cuminți și ascultatori, dupa cum ne spune tradiția de ani. Read More...

- Atletismul, proba care devenise, cu ceva ani in urma, cartea de vizita a Ungheniului, ajunsese in prag de… faliment. Era, mai exact, pe cale de dispariție. Cele doua școli sportive nu mai produceau campioni, finanțarea era la zero. Acum un an, la sfarșit de noiembrie, la Ungheni a fost inregistrat [Read…

- In urma aprobarii proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 la nivelul Municipiului Campia Turzii, la capitolul taxe speciale privind activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, s-a instituit o noua taxa, aceea pentru incheierea…

- In cadrul conferinței de presa de astazi, primarul Dorin Nicolae Lojigan a fost intrebat in ce masura zvonul conform caruia ar fi primit un avertisment din partea Poliției Locale este adevarat. Read More...

- *Imn Național: Sami soga lavlla*Limbi oficiale: Lapona, Norvegiana, Suedeza, Finlandeza, Rusa*Suprafața: aprox. 388,350 km² Unde locuiește Moș Craciun? Cu siguranța și voi v-ați intrebat candva și apoi copiii și nepoții voștri va trag de maneca și va intreaba... insetați de poveste și... nerabdare!…

- Inca din 2016, Primaria Sibiu a inițiat un program care are ca scop identificarea terenurilor in proprietate privata care nu sunt ingrijite și care reprezinta un pericol pentru sanatatea publica sau confera intregii zone un aspect neplacut. Read More...

- Nicoleta Hadarean și Calin Pop impreuna cu invitații lor, in colaborare cu Parohia Ortodoxa Turda II au organizat duminica cea de-a doua ediție a concertului de colinde "IN SEARA SFANTA DE CRACIUN". Read More...

- In data de 1-3 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei, The Da Vinci System a sarbatorit intrarea in al 100-lea an de la Marea Unire a Romaniei prin organizarea primei competiții exclusiv de vorbit in public din rețeaua Asociației Romane de Dezbateri, Oratorie și Retorica - PSTT!. Read More...

- Consiliul Judetean Cluj informeaza cetatenii si participantii la trafic ca, in cursul diminetii de joi, 7 decembrie, la ora 8.00, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasura normal, neexistand drumuri judetene inchise sau blocate circulatiei rutiere. Read More...

- Deputatul PSD Cluj Cristina Burciu s-a adresat ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, printr-o interpelare parlamentara avand ca obiect ponderea productiei agricole in cresterea economica, precum si stimularea producatorilor agricoli autohtoni. Read More...

- Contrat opiniei majoritatii si studiilor anterioare, varsta optima pentru conceperea unui copil nu este dupa implinirea a 20 de ani. Specialistii atrag atentia ca atat corpul cat si psihicul femeii, nu sunt pregatite pentru aceasta schimbare.

- Sticla Arieșul Turda s-a impus in aceasta dimineața, scor 8-4, in fața echipei a doua a Universitații Cluj, intr-un meci care a contat pentru etapa a XVI-a, din cadrul ligii a patra, zona Cluj. Read More...

- Numarul de trenuri care circula spre destinații de interes pentru turiști in aceasta minivacanța de 1 Decembrie va fi suplimentat, iar vanzarea biletelor fara loc va fi limitata, pentru a se evita supraaglomerarea vagoanelor. Read More...

- Așa cum ne informeaza purtatorul de cuvant al SCJU Sibiu, dl Decebal Todarița, in ultimele 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului au ajuns, nu mai puțin de 170 de sibieni. Read More...

- In ultimele doua zile, s-a discutat acut despre ultima apariție publica a REGINEI REVISTEI, actrița STELA POPESCU, al carui sfarșit tragic ridica intrebari și... un motivat sentiment de revolta. Read More...

- Femeile asiatice, chiar si cele mai in varsta, au o piele de invidiat. Chiar daca ele fac parte din rasa galbena, asta nu impiedica aparitia petelor de pe piele asociate cu inaintarea in varsta. Secretul lor sta in utilizarea unei retete naturale de curatare a petelor asociate imbatranirii.

- Gazoductul Ungheni-Chișinau ar putea ucide situri arheologice, vestigii ale vremurilor demult trecute. Agenția Naționala Arheologica incearca sa salveze ce se mai poate salva. In vizor sunt patru localitați din raionul Calarași: Peticeni, Tuzara, Valcineț și partea de vest a orașului Calarași, precum…

- Compania de Apa ARIES anunța furnizarea apei potabile cu presiune scazuta in data de 24.11.2017, intre orele 08.00 – 12:00, in municipiul Turda, cartierele Oprișani, Poiana și str.22 Decembrie, cu posibilitatea intreruperii la etajele superioare ale blocurilor, și in comuna Mihai Viteazu. Read More...

- Fanfara „Promenada” din Campia Turzii organizeaza cursuri de inițiere pentru instrumente de suflat pentru tineri și tinere cu varsta cuprinsa intre 10 și 14 ani și care poseda aptitudini muzicale. Read More...

- In Republica Moldova femeile ciștiga cu 647 de lei pe luna mai puțin decit barbații. Adica, pentru munca depusa, o femeie este remunerata cu un salariu care constituie aproape 87% din plata primita de un barbat. Acest lucru se arata in Portretul statistic al femeilor și barbaților din Republica Moldova,…

- In data de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 00.30, pe raza localitații Miercurea Sibiului, polițiștii au identificat un tanar in varsta de 19 ani, domiciliat in județul Alba. Read More...

- Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de ieri. Politistii din cadrul Postului de Poliție T.F Campia Turzii au fost sesizati telefonic cu privire la faptul ca un tren de marfa a accidentat o persoana intre Razboieni si Calarasi. Read More...

- Un individ in varsta de 28 de ani, originar din raionul Calarași, a fost reținut de polițiști. Acesta este banuit de comiterea in serie de atacuri talharești pe timp de noapte in ascensoarele blocurilor de locuit din sectorul Rașcani și Ciocana din capitala.

- Un tanar de 28 ani, originar din raionul Calarasi, a fost incatusat de catre ofiterii de investigatii ai Directiei de Politie Chisinau in timp mergea pe strada. Acesta este banuit de comiterea atacurilor talharesti pe timp de noapte, in ascensoarele caselor de locuit din sectoarele Rascani si Ciocana.

- Lucratorii sociali din Calarași au fost instruiți in domeniul profilaxiei diabetului zaharat. Timp de doua zile, pe 3 și 4 noiembrie, ei și-au consolidat cunoștințele privind responsabilitațile lucratorului social in raport cu beneficiarul care sufera de diabet zaharat. ”Persoanele cu diabet zaharat…

- Potaissa Turda s-a impus in aceasta seara, scor 33-28, pe terenul celor de la Politehnica Iași, intr-o partida care a contat pentru etapa cu numarul 11, din cadrul Ligii Naționale de handbal masculin. Read More...