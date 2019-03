Femeile din Berlin au reducere la transportul în comun, pentru a compensa diferențele de salarizare Femeile din Berlin au reducere la biletele pentru transport în comun, pentru a compensa diferențele de salarizare dintre genuri, a anunțat compania BVG din metropola germana, scrie politico.eu, citat de Mediafax.

Anunțul a fost facut imediat dupa ce autoritațile locale au desemnat Ziua Internaționala a Femeii - 8 martie - ca sarbatoare publica.

Femeile vor putea sa mearga cu metroul, tramvaiul și autobuzul cu bilete care vor avea o reducere de 21% în luna martie, pentru a ilustra diferențele de salarizare dintre acestea și barbați, au explicat reprezentanții companiei de transport… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

