- Mai multe femei avocat din Arabia Saudita au explicat ca masura va pune capat asa-numitelor "divorturi secrete", prin care barbatii desfaceau casatoria fara a-si anunta sotia, informeaza BBC. Directiva va permite femeilor sa isi cunoasca statutul marital real si sa isi ceara drepturile dupa divort,…

- Cele doua rezolutii distincte, aprobate atat prin voturile senatorilor democrati, cat si prin cele ale republicanilor, nu vor merge mai departe de Senat pentru moment. Ele nu ar urma sa fie dezbatute in Camera Reprezentantilor cel putin pana la schimbarea de majoritate din ianuarie, si nu par sa…

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a avut luni o intrevedere cu regele saudit Salman, cu ocazia vizitei pe care o intreprinde la Riad, vizand sa accentueze presiunea asupra Arabiei Saudite in cazul jurnalistului asasinat Jamal Khashoggi si cu privire la razboiul din Yemen, relateaza AFP. Jeremy…

- Mesajul a fost transmis de printul mostenitor al Arabiei Saudite la cateva zile dupa disparitia ziaristului, relateaza vineri EFE preluand presa americana. Potrivit unor surse informate citate joi de Washington Post, convorbirea respectiva dintre liderul american si cel saudit a avut loc dupa…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanjahu, a exprimat sustinere pentru printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, pe fondul criticilor privind implicarea acestuia in asasinarea jurnalistului disident Jamal Khashoggi, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post preluat de mediafax.…

- Dupa 18 zile in care Arabia Saudita a negat vehement ca Jamal Khashoggi ar fi pațit ceva la consultatul Regatului din Istanbul, poziția s-a schimbat cu 180 de grade. Nu numai ca Riadul a recunoscut ca jurnalistul a avut o moarte violenta, ci a și aruncat vina pe unii dintre cei mai apropiați oameni…

- Arabia Saudita ar fi anulat o ințelegere preliminara cu Virgin Hyperloop One, compania lui Richard Branson, dupa ce miliardarul american a criticat regatul pentru rolul avut in dispariția jurnalistului Jamal Khashoggi. Prințul moștenitor Mohammed bin Salman a vizitat in aprilie baza de testare a Virgin…

- Mark Pompeo a fost primit de omologul sau saudit Adel al-Jubeir si de catre ambasadorul in regat al Washingtonului, printul Khaled bin Salman, fiul regelui si fratele printului mostenitor Mohammed bin Salman, a constatat un jurnalist AFP.Luni, dupa ce a discutat la telefon cu regele Salman,…